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網羅費爾柴德加入味全？　領隊：期待他在美國有好發展

▲ 台裔外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）本季在3A表現亮眼，終於等到升上大聯盟的好消息。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 台裔外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台北報導

臺美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）日前成為自由球員，傳出美職與中職都有球隊表達興趣，其中味全龍也被點名。味全龍領隊丁仲緯表示，球團陸續都有關心他的近況，也持續了解相關狀況。

費爾柴德6月26日遭克里夫蘭守護者指定讓渡（DFA），經過7天讓渡程序後未被其他球團網羅，守護者原本安排他留在體系內、轉往小聯盟3A報到，但他最終選擇不接受下放，正式投入自由市場。

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丁仲緯談到費爾柴德時表示，「我們陸續有在關心他的近況，持續了解狀況。」不過目前美職仍有球隊對費爾柴德有興趣，丁仲緯也表示，「還是期待他在美國有好的發展。」至於是否有進一步合作可能，他說，之後11月仍會有合作規劃，也跟他的經紀公司保持聯繫，「看能不能有進一步合作。」

費爾柴德與味全龍過去也有淵源。去年他的妻子Hanna Fairchild曾受邀到天母棒球場擔任開球嘉賓，完成個人生涯首度職棒開球，當時費爾柴德也透過現場大螢幕跨海現身，為妻子與龍隊加油，讓球迷留下深刻印象。

味全龍總教練葉君璋先前也證實，龍隊確實是對費爾柴德有興趣的球隊之一，不過仍要視球隊狀況與洋砲蔣銲去留而定。葉總表示，蔣銲傾向留下，但只要還沒正式簽約就不算確定，若出現空缺，費爾柴德會是值得考慮的人選。

費爾柴德今年5月29日才被守護者從3A拉上大聯盟，期間主要擔任外野戰力補充，本季大聯盟留下19打數3安打、打擊率1成58、1分打點、2次盜壘，OPS為.565。他具備外野3個位置守備經驗，大聯盟生涯累積610打數，打擊率2成21，敲出18轟、69分打點與27次盜壘，OPS為.686。

關鍵字： 費爾柴德味全龍自由球員美職中職

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