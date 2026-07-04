費爾柴德投入自由市場！中職球隊有興趣　若來台仍得占洋將名額

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）6月26日遭克里夫蘭守護者指定讓渡（DFA），在完成7天讓渡程序後，未獲其他大聯盟球隊承接；守護者原先安排他下放小聯盟，不過費爾柴德選擇拒絕，正式投入自由球員市場。

消息傳出後，立刻引發台灣球迷關注，不少人期待這位曾代表中華隊出征經典賽的他有機會來台發展，不過依照中華職棒現行規定，費爾柴德若加盟中職球隊，仍必須以洋將身分登錄出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外界關心費爾柴德下一步動向，他在台經紀公司帕菲克表示，「美職跟中職目前都有球隊有興趣，但都還在討論階段，所以目前沒有定論。」

費爾柴德今年季前披上中華隊戰袍參加經典賽，在對韓國一役敲出關鍵全壘打，成為球迷印象深刻的焦點人物。

整屆賽事他出賽4場，12打數敲出3支安打，其中包含2發全壘打，打擊率2成50、上壘率4成38、長打率7成50，憑藉關鍵表現迅速累積高人氣，也被台灣球迷視為「混血英雄」。

費爾柴德今年5月29日被守護者從3A拉上大聯盟，期間主要擔任外野戰力補充，本季大聯盟出賽期間，他留下19打數3安打、打擊率1成58、1分打點、2次盜壘，OPS為.565。

費爾柴德具備外野3個位置守備經驗，過去曾在響尾蛇、水手、巨人、紅人、勇士與守護者等體系發展；生涯大聯盟累積610打數，打擊率2成21，敲出18轟、69分打點與27次盜壘，OPS為.686。

經過7天讓渡程序後，費爾柴德未被其他球團網羅，守護者原本安排他留在體系內，轉往小聯盟3A報到，但他最終選擇投入自由市場，接下來可自行與各球團接觸，尋求下一個機會。

隨著費爾柴德正式進入自由市場，他接下來可自由與各球團洽談合約，也讓台灣球迷更加關注是否有機會看到他轉戰中職；不過目前相關接觸仍處於初步討論階段，尚未有明確結果。

另外，費爾柴德近期也前往拜訪西雅圖臺北經濟文化辦事處，並與處長林美呈互動熱絡。

對於外界關心他的就業金卡相關進度，帕菲克回應，「費爾柴德金卡資格條件早已核可，但季賽中忙碌，這次剛好趁本人在西雅圖，安排去外館辦理護照繳驗，金卡後續就等他11月來台可以領取實體卡。」