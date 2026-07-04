味全龍接觸費爾柴德！葉君璋證實有興趣　關鍵看蔣銲去留

▲外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台北報導

克里夫蘭守護者外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）日前完成讓渡程序後，選擇不接受下放3A安排，正式成為自由球員。據了解，目前美職與中職都有球隊對他表達興趣，味全龍總教練葉君璋也坦言，龍隊確實是其中之一。

費爾柴德6月26日遭守護者指定讓渡（DFA），經過7天讓渡程序後未被其他球團網羅，守護者原本安排他留在體系內、轉往小聯盟3A報到，但他最終選擇投入自由市場，接下來可自行與各球團接觸，尋求下一個機會。

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葉君璋談到費爾柴德時表示，「我們應該是其中一隊，還是要繼續討論，還得看球隊狀況。」關鍵在於洋砲蔣銲的去留，葉總坦言，「他還沒百分百確定，他傾向留，但所有東西還沒簽約都不算數，因此才會去考慮。萬一假設他離開，的確是有一個空間，在此情況下是很不錯的球員。」

費爾柴德若來台打球，仍需以洋將身份出賽，或者透過中職選秀途徑加入中職；若以洋將身份加盟，程序相對單純，同時他也能保有自由球員身份，未來仍有機會往國外發展。至於兵役與經典賽等身份相關問題，若走不同加盟途徑，也會有不同層面的考量。

葉君璋進一步指出，「費爾柴德確實是有空間的，從火哥和吉力吉撈的觀察，他們評估應該客觀也值得參考，應該是正面的。」被問到打擊能力是否能與張育成相比，葉總表示，「打擊程度應該有得比，速度快，守備不錯。」

費爾柴德今年5月29日才被守護者從3A拉上大聯盟，期間主要擔任外野戰力補充，本季大聯盟留下19打數3安打、打擊率1成58、1分打點、2次盜壘，OPS為.565。他具備外野3個位置守備經驗，過去曾在響尾蛇、水手、巨人、紅人、勇士與守護者等體系發展，大聯盟生涯累積610打數，打擊率2成21，敲出18轟、69分打點與27次盜壘，OPS為.686。