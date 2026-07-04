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9年雙探花時代落幕！塔圖姆告別布朗:對你只有愛與尊重

▲坦圖（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

塞爾提克「雙探花」時代正式落幕。布朗（Jaylen Brown）遭綠衫軍交易至76人，結束與塔圖姆（Jayson Tatum）長達9年的合作關係。面對昔日戰友離隊，塔圖姆也在個人Instagram限時動態發文告別，感謝兩人一路從季後賽失利走到奪下總冠軍的旅程。

日前塞爾提克將布朗交易至76人，根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，綠衫軍休賽季也曾收到關於塔圖姆的交易詢問，不過球隊直接拒絕，反而選擇聽取布朗相關報價。

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查拉尼亞指出，不論是兩人私下情況，或是場上搭配問題，塞爾提克最終認定，若繼續以布朗與塔圖姆為核心，球隊已經無法再次爭奪總冠軍，因此決定拆散雙核心。

塔圖姆在布朗離隊後於IG曬出兩人合照，寫下，「9年！永遠感謝我們一起完成的一切，謝謝你推動我成為更好的球員。從首輪出局，到一起拿下總冠軍，所有經歷我都心懷感激。」

他也向昔日搭檔送上祝福，「無論作為球員還是作為一個人，我對你只有愛與尊重。期待看到你如何迎接職業生涯下一個篇章，祝你一切順利，繼續保持特別。」

布朗與塔圖姆在波士頓合作9個賽季，並在2024年幫助塞爾提克奪下總冠軍。如今兩人正式分道揚鑣，布朗將前往費城展開新篇章，而塔圖姆則留守波士頓，帶領全新的塞爾提克繼續衝擊季後賽。

關鍵字： 塞爾提克雙探花布朗塔圖姆76人

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