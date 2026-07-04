維德角40歲門神神撲連發　IG粉絲飆破2000萬了！

▲維德角守門員沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

首次闖進世界盃會內賽的維德角，雖然在32強賽以2比3不敵阿根廷，結束驚奇之旅，不過40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）靠著一連串神級撲救征服全球球迷，個人社群追蹤數更從5萬人，暴漲突破2000萬。

維德角本屆世界盃成為最大黑馬之一，從小組賽開始就展現驚人韌性，首戰面對傳統強權西班牙，外界普遍不看好的情況下，靠著沃齊尼亞領軍的防線成功守住對手猛烈攻勢，逼平西班牙拿下隊史世界盃第一分，這名40歲老將也開始受到世界關注。

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32強賽面對衛冕軍阿根廷，維德角再次展現頑強鬥志。上半場第29分鐘雖被梅西（Lionel Messi）率先破門，但球隊沒有崩盤，下半場第59分鐘靠著杜阿爾特（D. Duarte）精彩射門扳平比分。

其中沃齊尼亞更成為場上焦點，他多次擋下阿根廷攻勢，包括與梅西一對一對決，以及面對梅西禁區外自由球攻門，都靠著精彩反應化解危機，讓衛冕軍一路苦戰到延長賽。

延長賽維德角一度再度落後，但靠著卡布拉爾（Sidny Cabral）一記驚天世界波追平，無奈最後仍在延長後半段遭阿根廷攻破球門，最終以1分之差結束世界盃旅程。

比賽結束後，不少維德角球員難掩失落倒在場上，不過沃齊尼亞沒有沉浸在遺憾中，而是一一扶起隊友，展現領袖風範，也讓更多球迷被他的精神打動。

靠著本屆世界盃的驚奇表現，沃齊尼亞人氣呈現爆炸性成長。根據日媒報導，他的Instagram追蹤數在世界盃開打前僅約5萬，但經過對西班牙、阿根廷等代表戰役後，已突破2000萬大關，堪稱本屆賽事最勵志故事之一。