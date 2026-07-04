維德角首闖世界盃32強賺進4.13億！冠軍獎金高達15.3億





▲維德角首次參加世界盃便闖進32強，最終止步淘汰賽，仍抱回約新台幣4.13億元獎金。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

維德角首次參加世界盃就一路闖進32強，4日在32強賽與衛冕軍阿根廷激戰至延長賽，最終以2比3惜敗，雖然無緣再創奇蹟，仍以黑馬之姿贏得全球喝采。根據FIFA獎金制度，維德角本屆賽事合計可獲得1350萬美元（約新台幣4.13億元）獎金。

維德角此役展現十足韌性，上半場第29分鐘先遭梅西（Lionel Messi）攻破球門，不過下半場第14分鐘靠杜阿爾特（D. Duarte）精彩破門追平。延長賽開打不久再度落後後，又在延長上半場第13分鐘由後衛卡布拉爾（Lopes Cabral）轟進一記世界波，再次將比數扳平。

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然而，維德角最終因一次烏龍球痛失致勝分，以1球之差飲恨止步32強。儘管未能晉級，面對衛冕冠軍踢得有來有往，仍讓外界留下深刻印象。

事實上，維德角本屆世界盃一路帶給球迷驚喜，小組賽先後逼和奪冠熱門西班牙、南美勁旅烏拉圭，首次參賽便挺進淘汰賽，已寫下隊史最佳紀錄，也成為本屆世界盃最令人驚豔的黑馬之一。

根據FIFA官方公布的獎金制度，晉級32強的球隊可獲得1100萬美元（約新台幣3.37億元）獎金；此外，每支參賽球隊還可獲得250萬美元（約新台幣7650萬元）的備戰補助，因此維德角本屆賽事合計可領取1350萬美元（約新台幣4.13億元）。

至於本屆世界盃冠軍可獲得5000萬美元（約新台幣15.3億元）獎金，亞軍則可獲得3300萬美元（約新台幣10.1億元）。