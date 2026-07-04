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查普曼1364次三振寫歷史　成大聯盟史上最多K後援投手

▲查普曼（Aroldis Chapman）成為大聯盟歷史後援三振王。（圖／達志影像／美聯社）

▲查普曼（Aroldis Chapman）成為大聯盟歷史後援三振王。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

紅襪終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman） 4日（台灣時間）面對天使之戰寫下大聯盟歷史，他在9局下登板關門，成功飆出生涯第1364次三振，正式超越傳奇投手威廉（Hoyt Wilhelm），成為MLB史上累積最多三振的後援投手。

查普曼此役在9局下紅襪5比2領先時登板，面對天使打者古茲曼（Denzer Guzman），球數絕對領先情況下成功製造揮空三振，完成這項歷史里程碑。賽前他以1363次三振與威廉並列史上第一，如今獨居榜首。

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隨後查普曼雖被敲出2支安打，不過最後成功製造雙殺結束比賽，幫助紅襪以5比2收下勝利，同時拿下本季第17次救援成功。

現年38歲的查普曼已經邁入大聯盟第17個球季，生涯所有登板皆以後援身分出賽，仍維持驚人壓制力。本季至今繳出2.10防禦率、17次救援成功，生涯救援數也累積到384次，高居大聯盟史上第10名。

談到成為史上三振最多後援投手，查普曼表示，「這項三振紀錄，是我這些年來保持穩定以及努力訓練累積下來的結果。」

即使已經38歲，查普曼仍維持嚴格訓練，比賽前不斷透過跑步、重量訓練以及身體調整維持狀態。他也坦言，這些準備工作正是延長生涯的關鍵。「棒球基本上就是我唯一在做的事情，也是我的工作，所以我必須投入時間讓身體變得更好，這就是我一直做的事。我投入所有時間保持健康，並持續提升自己的身體狀態。」

在大聯盟後援三振排行榜上，查普曼以1364K獨居第一，後方依序為威廉1363K、戈薩吉（Rich Gossage）1340K、金布瑞（Craig Kimbrel）1304K，以及簡森（Kenley Jansen）1301K。

關鍵字： MLB紅襪查普曼三振紀錄後援投手

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