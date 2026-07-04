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大谷翔平突然退場引熱議！親揭右臂不適：應該沒問題

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平4日（台灣時間）面對教士，繳出6局9K失3分的優質先發，雖然靠著隊友赫南德茲（Teoscar Hernández）7局下逆轉滿貫砲逃過敗投，不過大谷卻在下一次打擊前被換下場，引發外界關注。賽後他透露，原因是右上臂二頭肌出現不適，但強調傷勢並不嚴重。

大谷此役以「第一棒、投手」身分出賽，首局雖因控球不穩失分，但隨後找回狀態展開三振秀，最終完成6局投球，被敲7支安打失3分，送出9次三振、2次保送。退場時道奇0比3落後，不過7局下赫南德茲夯出滿貫砲逆轉，也讓大谷逃過敗投。

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道奇逆轉後，大谷原本有機會在7局下再度站上打擊區，球隊卻選擇派出羅哈斯（Miguel Rojas）代打，讓現場球迷感到意外。賽後大谷親自說明原因，「右上臂二頭肌有一點在意的感覺，是最後一次打擊時出現的，不過我覺得應該沒問題。」

大谷透露，這並不是第一次出現類似狀況，「大概1、2個月前練習時曾經發生過，那時候恢復得很快，所以這次應該也是類似情況。」

由於不適部位剛好是投球手右手，外界難免擔心是否影響後續登板，不過大谷表示投球時狀態沒有問題，「投球整體感覺很好，之前是在打擊練習時感覺到，但恢復速度算快，這次感覺也差不多。」

大谷本季身體狀況並非完全理想。他坦言，「沒有辦法用100％狀態出賽，多少會有一種不舒服的感覺。」但他強調，自己仍能持續上場比賽，並幫助球隊贏球，是目前最重要的事。

最後大谷表示，希望能一邊調整身體狀況，一邊迎接球季後段，「如果能在最後階段恢復到最佳狀態，那會是最好的。」

關鍵字： 大谷翔平MLB道奇赫南德茲手臂傷勢

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