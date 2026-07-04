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世界盃最佳進球？維德角後衛轟驚天神仙球　外媒：足以寫進歷史

記者王真魚／綜合報導

維德角雖在世界盃32強延長賽以2比3惜敗阿根廷，無緣寫下黑馬傳奇，但23歲後衛卡布拉爾（Sidny Cabral）的一記驚天世界波，已成為本屆世界盃最令人難忘的畫面之一。外媒更盛讚，這球即使不是本屆最佳進球，也很難有其他進球能夠超越。

卡布拉爾在延長賽挺身而出。當時維德角已再度落後，他在禁區外接球後，先晃過一名防守球員，再利用另一名防守者作為掩護，隨即踢出一記角度刁鑽的弧線球，皮球直掛球門右上死角，幫助球隊追成2比2，也讓全場瞬間沸騰。

進球後，卡布拉爾雙手抱頭一路狂奔，穿越隊友的人群後衝向看台，尋找自己的另一半慶祝，成為本屆世界盃最經典的畫面之一。

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雖然維德角最終仍遭阿根廷淘汰，但首次闖進世界盃淘汰賽便與衛冕軍激戰至延長賽，更兩度攻破阿根廷球門，已贏得外界高度尊敬，而卡布拉爾這記世界波，更被譽為足以寫進世界盃歷史的經典進球。

現年23歲的卡布拉爾2002年出生於荷蘭鹿特丹，曾接受荷甲特溫特（FC Twente）青訓培養，之後前往瑞典發展，真正展開職業生涯時，則是效力德國第三級聯賽球隊羅特魏斯艾爾福特（Rot-Weiß Erfurt）。

隔年他轉投同屬德國第三級聯賽的維多利亞科隆（Viktoria Köln），共出賽46場、攻進1球，之後轉戰葡萄牙聯賽，本季繳出5球、2次助攻，獲得葡超豪門本菲卡（Benfica）青睞，並於冬季完成一線隊初登場。

就在世界盃開踢前，卡布拉爾才以1000萬歐元（約新台幣3.65億元）轉會土耳其勁旅特拉布宗體育（Trabzonspor）。如今憑藉這記震撼全球的世界波，不僅讓更多球迷認識這位維德角新星，也讓外界看好他的身價與市場行情將持續攀升。

比賽最後時刻，卡布拉爾還曾獲得一次自由球機會，可惜射門遭阿根廷門將「大馬丁」馬丁尼茲（Emiliano Martínez）化解，維德角最終仍以2比3止步32強。

維德角的世界盃之旅雖已結束，但這支黑馬留下的傳奇，以及卡布拉爾這記足以載入史冊的精彩進球，將永遠留在人們的記憶中。

▲維德角卡布拉爾（Sidny Cabral）延長賽第103分鐘破網，再度幫助球隊追平阿根廷。（圖／達志影像／美聯社）

▲維德角卡布拉爾（Sidny Cabral）延長賽第103分鐘破網，再度幫助球隊追平阿根廷。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世界盃經典進球卡布拉爾維德角體育新聞

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