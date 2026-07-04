「我絕對不會下場」柯爾雨中硬扛　洋基甩開7連敗陰霾

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今（4日）在主場迎戰明尼蘇達雙城，王牌右投柯爾（Gerrit Cole）受到雨勢影響，一度因天候中斷比賽近1小時，但他仍堅持續投，最終繳出5局失2分好投，幫助洋基以5比2擊敗雙城，終止近期7連敗。

第4局結束後，洋基總教練布恩（Aaron Boone）原本打算將柯爾換下，當時他已用78球，不過柯爾拒絕退場，仍希望繼續為球隊守住比賽；柯爾賽後表示，「我絕對不會下場，我說：『我想繼續留在比賽中，拜託。』」

被問到是否真的有說出「拜託」兩字，柯爾笑說，「那是言外之意。」

柯爾最終在第5局成功壓制雙城攻勢，沒有再失分；全場主投5局，被敲5支安打失2分，送出7次三振，沒有任何保送，雖然未達成優質先發標準，但在球隊陷入連敗、又歷經天候中斷的情況下，他的堅持成為洋基止敗關鍵。

柯爾坦言，這一戰他並沒有只把焦點放在自己身上，而是更在意球隊能否擺脫低潮。

柯爾說，「天啊，真是一段低潮，我們今天需要這場勝利，我只是覺得，在這個聯盟裡，有時候你必須去做艱難的事；有時候，在牛棚裡坐上1小時20分鐘並不好玩，但那是必要的，今晚我們需要再多一點，幸好，我們做到了。」

剛從10天傷兵名單回歸的葛里沙姆（Trent Grisham）首局就替洋基點燃攻勢，他在1局下首打席面對帕雷德斯（Mike Paredes）開轟，幫助洋基取得分數。葛里沙姆此役3打數敲出2安，貢獻2分打點。

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葛里沙姆透露，這是他自6月12日以來首場出賽，原本以為自己會有些生疏。

葛里沙姆說，「我一開始並沒有想著要打全壘打，我只是想打出好的打席，但我有點驚訝，以我今晚的表現來看，感覺就像我從沒離開過一樣；我原本以為自己得稍微掙扎一下，重新找回比賽感覺。」

2局後，近期25打數僅2安的萊斯（Ben Rice）也跳出來貢獻火力，從帕雷德斯手中轟出2分砲，替洋基擴大領先。

洋基希望這場勝利能成為球隊反彈的起點，葛里沙姆也提到，強隊在漫長球季中難免會遭遇低潮，關鍵在於如何回應。

葛里沙姆說，「如果我們要成為年底想成為的那支球隊，並且贏下一切，通常就會經歷像這樣的事情；這算是其中的一部分，重點在於我們如何回應這段連敗。」

他接著表示，「沒有人想要這樣，沒有人希望它發生，但我認為，這對我們往前走是有好處的；今晚終止連敗，感覺很好。」