大谷翔平苦投110球等到救兵！「西語老師」滿貫砲上演逆轉勝

▲賀南德茲（Teoscar Hernández）炸裂滿貫砲。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平4日（台灣時間）面對教士，再度以「第一棒、投手」身分出賽，此役他用旅美新高110球投完6局，飆出9次三振，不過也失掉3分，退場時道奇以0比3落後，讓大谷一度成為敗投候選人。沒想到7局下「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）跳出來當英雄，一棒轟出逆轉滿貫砲，率領道奇4比3上演逆轉勝，也幫助大谷逃過敗投。

大谷此戰開局狀態並不穩定，首局連續投出保送陷入危機，隨後遭席茲（Gavin Sheets）敲出適時安打先失1分。不過他很快完成調整，靠著速球與變化球找回節奏，甚至上演三振秀，前3局就累積7次三振。

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4局上大谷遭梅瑞爾（Jackson Merrill）轟出陽春全壘打追加失分，6局上再被連續敲出安打攻下第3分。最終大谷用110球完成6局投球，被敲7支安打失3分，送出9次三振、2次保送，連續4場先發失掉至少3分。

大谷退時球隊仍以0:3落後，他也成為敗投候選人。不過道奇在7局下等到反攻機會，靠著保送、安打以及對手守備失誤，一口氣形成無人出局滿壘局面，將壓力丟回教士身上。

關鍵時刻赫南德茲挺身而出，鎖定對手第一球滑球攻擊，將球直接轟出中外野大牆外，炸裂價值連城的逆轉滿貫全壘打，道奇從0比3落後瞬間變成4比3反超，也讓主場球迷陷入瘋狂。

赫南德茲這發滿貫砲不僅成為勝負分水嶺，也直接救回大谷的敗投。道奇牛棚後續守住1分領先，最終就靠這支關鍵一擊以4比3擊敗教士，成功上演逆轉勝。