維德角雖敗贏得尊敬！主帥：沒有其他球隊能攻進阿根廷2球

▲維德角總教練布比斯塔Bubista （Pedro Leitão Brito） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

維德角雖然在世界盃32強延長賽以2比3不敵阿根廷，無緣晉級16強，但總教練布比斯塔（Bubista）賽後對球隊表現感到無比驕傲，強調球員踢出尊嚴、勇氣與韌性，更認為能兩度追平世界冠軍阿根廷、將比賽逼進延長賽，已足以證明球隊的實力與精神。

布比斯塔賽後表示，「首先，我對我的球員，以及他們所做到的一切感到非常驕傲。他們帶著尊嚴與勇氣完成這場比賽。」

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他也向阿根廷致意，「我要對我們的對手阿根廷說一句，他們展現了為什麼自己是世界冠軍。」 不過布比斯塔認為，維德角同樣踢出令人敬佩的內容，「我相信我們的球隊也展現了對這場比賽的渴望。我不認為還有其他球隊能夠攻進阿根廷兩球，並且把比賽拖進延長賽。」

他指出，這場比賽充分展現球隊的個性與能力，「這證明了我們球隊的特質，也證明了球員在大部分時間裡展現出的高水準。」

談到賽前部署，布比斯塔坦言，早就知道阿根廷實力強大，這會是一場艱難的比賽，「結果也確實如此。但我認為我們已經盡了全力，而且是帶著勇氣去面對。」

他強調，球隊始終堅持自己的足球風格，「我們從未放棄自己的比賽方式，這也是我最為球員感到驕傲的地方。」

布比斯塔指出，面對像阿根廷這樣的強敵，除了勇氣之外，更需要良好的組織能力，「因為對手真的非常有實力。」

最後，他盛讚球員展現出的韌性，「能夠在兩度落後的情況下，兩度追平阿根廷，足以說明我們是一支非常有韌性、擁有強大意志力的球隊。」

▲維德角隊。（圖／達志影像／美聯社）