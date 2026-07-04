梅西點出阿根廷驚險晉級隱憂　坦言「很多問題要修正」

▲Lionel Messi。（圖／路透社）



記者胡冠辰／綜合報導

阿根廷4日在世界盃32強淘汰賽踢得驚險萬分，經過延長賽才以3比2力退維德角，連續第6屆世界盃闖進16強；不過，隊長梅西（Lionel Messi）賽後並未因晉級而過度樂觀，反而直言球隊本戰暴露出不少問題，「有很多地方需要修正。」

梅西此役先以一記精彩進球替阿根廷首開紀錄，但維德角展現頑強韌性，隨後追平比分，將比賽逼進延長賽。

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That control from Lionel Messi is simply out of this world.



Then again… so is Messi himself. He’s definitely not from this planet. https://t.co/7hOrU3F4MR — Football Xtra (@FootballXtra365) July 3, 2026

延長賽中，阿根廷再度取得領先，沒想到維德角又靠卡布拉爾（Sidny Cabral）轟進一記足以競逐本屆賽事最佳進球的精彩破門，再次扳平戰局。

關鍵時刻，阿根廷靠著羅梅羅（Cristian Romero）的頭槌攻門製造混亂，維德角球員博爾赫斯（Diney Borges）不慎自擺烏龍，最終讓衛冕軍驚險鎖定勝利，挺進16強。

Goal of the tournament so far.

What a stunner from Cape Verde’s full-back Sidny Lopes Cabral @SidnyLopesTR against Argentina #Fifa2026 pic.twitter.com/nBr7HKMuCo — Aristotlektv (@aristotledada) July 4, 2026

賽後談到這場苦戰，梅西坦言球隊雖然一如既往全力以赴，但過程並不理想；「今天我們付出了非常大的努力，踢得好的時候有，踢得不好的時候也有，就像我們一直說的那樣。」

梅西表示，現在最重要的是休息、思考下一場比賽，並從這場勝利中找出正面之處。

不過梅西也強調，晉級不代表阿根廷可以忽略問題，「除了晉級之外，我認為仍然有一些正面的地方，因為我們做了某些好的事情；但我們也必須修正不好的部分，而我認為今天這樣的地方很多。」

▲Lionel Messi。（圖／路透社）



面對世界排名第67的維德角，阿根廷並未能完全掌控節奏；梅西指出，球隊其實早就知道這不會是一場輕鬆的比賽，因為維德角能在本屆賽事先前面對西班牙、烏拉圭都沒有輸球，絕非偶然。

「我們完成了最困難的部分，也就是先取得進球。」梅西說，阿根廷原本以為進球後能開始找到節奏，踢得更加放鬆，沒想到情況卻完全相反，「我們丟失球權、退得太深，也無法有效壓迫他們，而他們用自己的優勢打擊我們。」

梅西也直言，淘汰賽階段沒有任何對手會輕易讓步，「我們知道這會很困難，這是淘汰賽，沒有人會白白送給你任何東西；這屆世界盃就是這樣，實力非常接近、非常複雜，每一場比賽都會極度艱難。」

▲Lionel Messi。（圖／路透社）



阿根廷此役獲勝後，將隊史最長連勝紀錄推進至11場，梅西則持續刷新個人紀錄，他靠著上半場進球，將個人在男子世界盃歷史進球數推進至20球，領先法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）2球。

此外，梅西也連續第8場世界盃比賽進球，刷新個人紀錄，過去8場世界盃已攻進12球；本屆賽事至今，梅西以7球暫居金靴獎榜首，領先姆巴佩1球。