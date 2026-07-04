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大谷翔平狂飆9K卻連4戰丟3分　苦等火力支援成敗投候選

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平4日（台灣時間）面對教士，以「第一棒、投手」身分出賽，雖然全場投滿6局飆出9次三振，不過被打出7支安打丟掉3分，這也是大谷連續4場先發失掉至少3分。加上道奇打線遭到壓制，大谷退場時球隊以0比3落後，無緣挑戰本季第9勝。

大谷此戰首局就遇到麻煩，對小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）及克朗沃斯（Jake Cronenworth）接連投出保送，形成無人出局一、二壘危機。隨後被席茲（Gavin Sheets）敲出適時安打先失1分。

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不過大谷迅速找回狀態，在危機中展現壓制力，靠著接近160公里速球連續製造三振，首局3個出局數全部靠三振拿下，成功避免失分擴大。

進入2局上，大谷展開三振秀，連續利用速球與變化球壓制教士打線，1出局後開始連續三振打者，3局上再K掉塔提斯、克朗沃斯，前3局就累積7K。

然而大谷仍無法完全避免長打傷害，4局上被梅瑞爾（Jackson Merrill）轟出陽春砲追加失分，6局上又因連續安打失掉第3分。大谷最終完成6局任務，送出9次三振，但連續4場登板都失掉3分以上。

值得一提的是，大谷前次登板與捕手拉辛（Dalton Rushing）曾因配球及場上溝通出現不同意見，本場兩人再次搭檔。

賽前總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，相信這樣的經驗會讓兩人的投捕關係更加成長。

儘管大谷展現強大修正能力並送出大量三振，但道奇打線遲遲無法給予支援，退場時仍以0比3落後，讓他陷入敗投危機。

關鍵字： 大谷翔平道奇教士三振敗投

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