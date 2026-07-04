韓國前主帥洪明甫「赴美不歸」　遭爆疑規避聽證會引公憤

▲前韓國隊主帥洪明甫回國時被憤怒的球迷噓爆。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

大韓足球協會（KFA）於3日召開戰力強化委員會（戰強會）首場會議，正式針對前總教練洪明甫（Hong Myung-bo）因世界盃成績不振辭職後的空缺展開選任，並針對國家隊未能達到期待的失敗結果向國民致歉。與此同時，已於2日出境前往洛杉磯（LA）的洪明甫卻被爆出暫無歸國計畫，意圖規避國會文化體育觀光委員會正推進的聽證會證人傳喚，在韓國國內引發極大爭議。

根據韓國媒體MBN於4日報導，洪明甫在出境前曾向親信透露自己「沒有回韓國的想法」，且未將出席聽證會一事放在心上。據悉，洪明甫抵達美國後，花費1125至1650美元（約173萬至254萬韓元）利用機場湯姆·布萊德利國際航廈的付費制VIP通道「PS Direct」直接乘車離去以避開媒體。目前他計畫在美國休息並思考去留，傳出已有部分日本J聯賽（J.League）球隊對他發出邀請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外界質疑其規避聽證會，依據《國會證言鑑定法》（第6條第1項）規定，證人無正當理由不出席聽證會雖可被處以同行命令（強制傳喚），但這僅適用於國政調查與國政監查，與國會聽證會並無關聯。這代表設計上只要洪明甫本人堅持不出席，國會並無任何法律手段可以強制其返國。目前國會正研擬將其召喚為證人，而此一法律漏洞也讓輿論對於其「自美不歸」的行為感到無奈。

在此敏感時刻，韓國足協正全力推動新帥選任，會議上由去年5月選任、並於今年5月完成連任的委員長玄永敏（Hyun Yong-min）領軍，在首場會議中針對A級賽事日程、會長選舉以及亞洲盃準備等全盤工作進行討論。戰強會強調，目前將國家代表隊營運的穩定性視為最優先考量，未來將透過追加會議繼續商議新帥方向，以儘速填補總教練空缺。

韓國足協在聲明中誠懇表示，對於在2026世界盃中因與期待不同的結果而帶來失望致上歉意，並承諾將以本次大賽的失敗為教訓，透過深切的反省與反思，為韓國足球的未來重新做好準備。此外，針對各界高度關注的下一任會長選舉，協會也表示目前正展開多角度且具深度的苦思，力求重整韓國足球的威信。