王牌拒退場！柯爾等雨停近1小時仍續投　5局7K助洋基止7連敗

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）4日（台灣時間）面對雙城展現十足韌性，即便比賽中途因大雨延誤53分鐘，但他仍堅持想回投手丘，甚至說服總教練布恩（Aaron Boone）讓自己繼續投，最終繳出5局7K僅失2分的穩定內容，幫助洋基終場以5:2贏球，終止近期7連敗的低潮。

近期洋基陷入7連敗低潮，是球隊自2023年8月12日至22日苦吞9連敗後，近年最長的一次連敗紀錄。所幸柯爾此戰開局狀態相當出色，前3局僅被敲出1支全壘大失分，面對11名打者解決其中9人。唯一失投出現在首局2出局後，被克萊門斯（Kody Clemens）轟出陽春砲，不過隨後他迅速回穩，在比賽因雨暫停前，連續解決接下來8名打者中的7人。

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第3局結束後，洋基球場突然降下大雨，比賽也因此中斷長達53分鐘。一般情況下，長時間等待容易影響先發投手續投安排，不過柯爾仍選擇回到場上。

恢復比賽後，柯爾在4局上遭遇亂流，得點圈有跑者時被卡拉提尼（Victor Caratini）敲出帶有打點安打失掉第2分。該局結束後，布恩原本準備提前結束他的任務，但柯爾主動表達續投意願，最終成功說服教頭。

柯爾也沒有辜負信任，5局上重新穩住陣腳，沒有再讓雙城攻下分數，他主投5局送出7次三振，僅被敲5支安打失掉2分。

雖然受到天候影響，讓柯爾無緣挑戰優質先發，不過他在雨停後仍能維持競爭力，也替洋基留下正面訊號。洋基上一次有投手完成優質先發，已經是6月24日威瑟斯（Ryan Weathers）對老虎繳出6局失2分的比賽。

洋基在3局下靠著萊斯（Ben Rice）轟出關鍵2分砲超前比分，替柯爾送上火力支援。7局下洋基攻勢再起，追加2分保險分擴大領先，讓牛棚擁有更充足的守成空間，最終以5比2擊敗雙城，不僅拿下系列賽首戰勝利，也成功終結近期7連敗的低潮。