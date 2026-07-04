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快訊／睽違8年！哥倫比亞搶下世界盃16強最後門票　1比0退迦納

▲Jhon Arias第14分鐘進球。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jhon Arias第14分鐘進球。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃32強淘汰賽最後一戰4日登場，哥倫比亞靠著上半場第14分鐘關鍵進球，以1比0力退迦納，搶下最後一張16強門票。

隨著本場比賽結束，本屆世界盃16強名單也全數出爐，哥倫比亞繼2018年俄羅斯世界盃後，睽違8年再度挺進16強。

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比賽開局雙方就接連出現傷兵狀況，哥倫比亞前鋒科佩特（Jhon  Copete）在上半場第8分鐘左腳受傷，提前退場；僅過5分鐘，迦納後衛塞納亞（Marvin Senaya）也因右大腿後側不適倒地，雖一度回到場內嘗試續戰，最終仍無法堅持，被迫傷退。

▲哥倫比亞擊敗迦納。（圖／達志影像／美聯社）

▲哥倫比亞擊敗迦納。（圖／達志影像／美聯社）

突如其來的換人反而成為哥倫比亞打破僵局的契機；第14分鐘替補登場的查里斯（Luis Charris）在右路送出傳中，第一時間雖遭迦納防線擋下，但他隨即再次將球送入禁區，安德拉德（Jhon Andrade）掌握機會完成破門，幫助哥倫比亞取得1比0領先。

帶著1球優勢進入下半場後，哥倫比亞選擇調整中場配置，將魯比奧（James Rubio）換下；第56分鐘馬魯蘭達（Luis Marulanda）一度攻入保險分，但因越位在先遭判進球無效，哥倫比亞未能擴大領先。

落後的迦納在比賽後段嘗試以長傳與邊路推進製造威脅，但哥倫比亞防線保持集中，成功化解對手反撲；終場哨響後，哥倫比亞以1比0守住勝果，正式晉級世界盃16強，下一輪將對上瑞士，持續挑戰更深層級的淘汰賽舞台。

▲哥倫比亞擊敗迦納。（圖／達志影像／美聯社）

▲哥倫比亞擊敗迦納。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足、哥倫比亞、足球、迦納

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