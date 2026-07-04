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快訊／美加墨世界盃16強對戰出爐！首戰明天凌晨1點就登場

▲2026世足16強台灣時間5日凌晨登場，將由地主加拿大打頭陣交手摩洛哥。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026世足16強台灣時間5日凌晨登場，將由地主加拿大打頭陣交手摩洛哥。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026世界盃足球賽32強淘汰賽於台灣時間4日正式畫下句號，最後三場淘汰賽分別由埃及PK賽擊敗澳洲、阿根廷延長賽3比2險勝黑馬維德角，以及壓軸登場的哥倫比亞以1比0擊敗迦納，至此32強賽全數結束，最後16強以及8場賽事的對戰組合也全數出爐，16強首戰即將在台灣時間5日凌晨1點由加拿大對決摩洛哥。

亞洲最後希望澳洲隊與「法老軍團」埃及隊正面對決，雙方在正規90分鐘，戰成1比1先進入延長，鏖戰到延長還是維持平手，也進入PK決勝負，最後埃及隊發揮強心臟，4踢全部穩穩把握，反觀澳洲蘇塔（Harry Souttar）、赫林頓（Lucas Herrington）都踢飛，最終埃及在PK戰以4比2淘汰澳洲，隊史第二度挺進16強。

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而衛冕軍阿根廷與本屆最強黑馬維德角正面對決，雙方在正規90分鐘，戰成1比1先進入延長，鏖戰到延長雙方一度還是維持2比2平手，但最終羅梅洛（Cristian Romero）頭槌造成維德角博爾赫斯（Diney Borges）的折射烏龍球，也讓阿根廷以3比2險勝，成功挺進16強。

最後壓軸登場的哥倫比亞交手迦納，哥倫比亞開賽才14分鐘就靠著阿里亞斯（Jhon Arias）破網，之後雙方都沒有再有分數進帳，最終由哥倫比亞搶下最後一張16強晉級門票。

至此本屆世足16強全數出爐，包含地主加拿大、摩洛哥、巴拉圭、法國、巴西、挪威、墨西哥、英格蘭、比利時、美國、阿根廷以及瑞士和哥倫比亞。

16強淘汰賽對戰時間表（皆為台灣時間）

加拿大 VS 摩洛哥 7月5日（日） 上午1點00分

巴拉圭 VS 法國 7月5日（日） 上午5點00分

巴西 VS 挪威 7月6日（一） 上午4點00分

墨西哥 VS 英格蘭 7月6日（一） 上午8點00分

葡萄牙 VS 西班牙 7月7日（二） 上午3點00分

美國 VS 比利時 7月7日（二） 上午8點00分

阿根廷 VS 埃及 7月8日 （三）上午00點00

瑞士 VS 哥倫比亞 7月8日 （三）上午4點00

關鍵字： 2026世足賽16強淘汰賽阿根廷埃及

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