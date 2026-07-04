最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

記者王真魚／綜合報導

阿根廷在世界盃32強賽經過延長賽，以3比2驚險淘汰維德角，挺進16強。雖然維德角止步32強，但40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）憑藉整屆賽事的精彩表現一戰成名，不僅贏得全球球迷掌聲，也獲得梅西（Lionel Messi）公開讚賞，成為本屆世界盃最動人的故事之一。

▲ 梅西賽後向沃齊尼亞致意，兩人互動成為焦點。 。（圖／截自X）

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巴西媒體指出，阿根廷與維德角之戰不只是衛冕軍與黑馬的對決，更是梅西與沃齊尼亞之間的精彩較量。梅西雖然攻進一球，並率隊晉級，但沃齊尼亞全場高接低擋，多次化解阿根廷攻勢，將比賽拖進延長賽，直到最後才以一球之差飲恨。

梅西賽後透露，自己早在兩天前就看過沃齊尼亞對西班牙、烏拉圭的比賽，「他的表現非常出色，而今晚再次證明了這一點。」

終場哨響後，梅西給了對方一個擁抱，並稱讚說：「踢得很好，你是一位非常優秀的門將，你的國人一定會以你為榮。」

沃齊尼亞回憶當時表示，「我原本走過去想和他說話，但還沒開口，他就先抱了我，還對我說了那些話。能得到里歐（梅西）的肯定，對我來說意義重大。」 他也向梅西表達敬意，「我跟他說，『謝謝你，里歐，你是最棒的。』接著我問他能不能把球衣送給我，他笑著回答，『當然可以，我會在球員通道拿給你。』這一刻，我永遠都不會忘記。」

外界將焦點放在兩人的對決，但沃齊尼亞認為，這場比賽不該被簡化成個人之爭。 「我們對結果感到難過，但今天不是沃齊尼亞對梅西，而是阿根廷對維德角。」

他表示，「全隊都拚盡全力想贏下比賽，雖然沒有成功，但我們為這場比賽，也為這次世界盃的旅程感到驕傲。」 本屆世界盃是維德角首次闖進會內賽，球隊一路殺進32強，並將衛冕軍阿根廷逼入延長賽。

沃齊尼亞更因接連在對西班牙、烏拉圭及阿根廷之戰上演神撲而聲名大噪，Instagram追蹤人數已突破1800萬。

目前已離開葡萄牙查維斯（Chaves）的沃齊尼亞仍是自由球員，但憑藉本屆世界盃的亮眼表現，外界普遍看好他很快就能迎來新的合約機會。梅西也力挺喊話：「我真心希望有一家頂級俱樂部能看到他的能力，給他應得的機會。」