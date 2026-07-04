苦戰維德角後致敬對手　斯卡洛尼：他們奮戰的價值不會被抹去

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

世界盃淘汰賽衛冕軍阿根廷4日陷入苦戰，最終在延長賽靠著對手烏龍球，以3比2驚險擊敗維德角，挺進下一輪。

阿根廷本場比賽兩度取得領先，卻都被維德角頑強追平，戰局一路被拖進延長賽；進入加時階段後，阿根廷多名球員已出現抽筋狀況，戰況相當艱難，就連梅西（Lionel Messi）也多次全速回防，展現衛冕軍不願退讓的拚戰意志。

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關鍵時刻出現在延長賽下半場，梅西角球最終造成維德角防線自擺烏龍，這顆進球也成為全場勝負分水嶺，幫助阿根廷在一場消耗極大的總力戰中驚險過關。

賽後記者會上，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）坦言，這是一場遠比預期更艱苦的比賽，「我們吃了不少苦頭，老實說，我們原本希望能以更從容的方式贏下比賽。」

「我想大家應該都能明白，這裡沒有任何簡單的對手，我想肯定球員們直到最後都沒有放棄的精神。」

面對維德角展現出的韌性與衝擊力，斯卡洛尼也給予高度評價，「我們非常清楚，他們會是強硬又難纏的對手，他們確實讓我們陷入苦戰，而這一點，以及他們奮戰到底的價值，都不會因此被抹去。」

本場比賽現場幾乎被阿根廷球迷填滿，賽後斯卡洛尼也被問到想對球迷傳達什麼訊息；他表示，穿上阿根廷球衣代表的不只是比賽本身，更是一份沉重責任。

「穿上阿根廷球衣作戰的重量，和其他國家是不一樣的，背負著期待站上球場，需要巨大的覺悟與勇氣，而這支球隊具備這些特質；球迷們也和我們一樣承受著痛苦，但他們理解這一切，因此，接下來我們仍會以同樣的方式，腳踏實地、拚盡全力繼續戰鬥。」