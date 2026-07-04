千賀滉大轉戰牛棚找回身手！連2戰後援好投　最快飆破159公里

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

大都會日籍投手千賀滉大本季陷入大低潮，開季以先發身分苦吞0勝7敗，防禦率一度突破雙位數，表現與過去王牌身手相差甚遠，球團也決定將他調往牛棚尋求改變。轉任後援的千賀沒有讓球團失望，4日（台灣時間）面對勇士之戰，他中繼2.2局僅失1分，送出4次三振，延續前一戰的好表現，也讓外界看見他重返先發輪值的可能性。

千賀本季先發陷入低潮，前一次先發面對小熊僅投3.2局就失7分，另有5次保送，防禦率一度暴漲至10.08。大都會隨後決定調整角色，將這位過去的先發主力移往牛棚，希望幫助他找回狀態。

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轉換角色後，千賀立即展現不同面貌。上一戰首度以中繼身分登板面對費城人，他一口氣吃下5局，雖被舒瓦伯（Kyle Schwarber）敲出逆轉2分砲承擔敗戰，但全場僅被敲4支安打、失2分，送出4次三振、只有1次保送，最快球速更飆到100英里（約161公里），招牌「幽靈指叉球（Ghost Fork）」也恢復威力。

此役面對勇士，千賀在6局下、球隊2比4落後時接替登板，一上場就用招牌指叉球三振哈里斯二世（Michael Harris II），隨後解決史密斯（Dominic Smith）與萊利（Austin Riley），成功讓勇士打線三上三下。

直到8局下，千賀被歐森（Matt Olson）轟出陽春砲，隨後又遭哈里斯二世敲安後才退場。千賀此戰最球速來到98英里（約159公里），最終留下2.2局、4次三振、失1分成績，連續兩場中繼都展現壓制力。

雖然大都會最終3比5不敵勇士，但千賀轉任牛棚後投球內容回穩，對近期尋找定位的他來說是一大利多。若能延續目前狀態，未來仍有機會重新競爭先發位置。