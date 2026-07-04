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維德角逼出阿根廷極限！藍鯊軍團咬到最後一秒　爭議判決延燒賽後

▲Sidny Cabral。（圖／路透社）

▲Sidny Cabral。（圖／路透社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃淘汰賽4日上演本屆最戲劇化一戰，衛冕軍阿根廷面對首次闖進世界盃淘汰賽的維德角，原本被外界看好可輕騎過關，卻一路被「藍鯊軍團」逼到延長賽，最終阿根廷靠關鍵角球製造致勝球，以3比2驚險晉級16強；不過賽中多次判決也在賽後引發討論。

阿根廷上半場第29分鐘由梅西率先破門，助隊取得1比0領先，不過維德角沒有被早早擊潰，下半場第59分鐘靠杜阿爾特（Deroy Duarte）扳平，將比賽拖進延長賽。

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延長賽第92分鐘，馬丁尼茲（Lisandro Martínez）在角球後補射破網，阿根廷再度超前；但維德角第103分鐘又由卡布拉爾（Sidny Cabral）轟進精彩弧線球追成2比2，讓全場陷入瘋狂。

真正決勝時刻出現在延長賽第111分鐘，梅西開出角球，羅梅羅（Cristian Romero）頭槌攻門，皮球碰到維德角後衛博爾赫斯（Diney Borges）後折射入網，阿根廷最終以3比2驚險勝出，下一輪將對上埃及。

不過這場比賽最受討論的，不只是阿根廷死裡逃生，也包括數次對維德角不利的判決。

根據《衛報》即時戰報，第17分鐘卡布拉爾在禁區邊緣對梅西做出強硬身體對抗，現場記者形容該次攔截「強硬但公平」，但主裁仍判給阿根廷自由球。

更具爭議的一幕出現在延長賽初段，阿根廷第92分鐘靠馬丁尼茲破門前，維德角球員與阿根廷球員在角旗區附近發生對抗，外界質疑進攻過程可能已有犯規。

《衛報》即時戰報也提到，該進球前「是否存在犯規有疑問」，但進球最終仍被判有效，雖然外媒並未直接將該判決定性為誤判，仍讓賽後社群對主裁德費雪（Drew Fischer）的尺度出現不少討論。

比賽正規時間末段，維德角也曾獲得前場自由球與多次反擊機會，延長賽最後階段，他們更一度連續製造角球與禁區混戰，幾乎再次追平。

阿根廷總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）賽後也坦言，這場比賽遠比外界想像艱難；他表示維德角「付出了200%」，讓比賽被拉到完全不同層次，也承認阿根廷球員經過延長賽後相當疲憊。

史卡洛尼強調，阿根廷確實配得上晉級，但這是一場「極其困難」的比賽。

《衛報》賽後形容，維德角把阿根廷推到「巨大冷門的邊緣」；美聯社最後也以「神奇旅程」形容維德角本屆世界盃之路。

關鍵字： 2026世足、維德角、足球、阿根廷、梅西

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