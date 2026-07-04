岡本和真奪單月最佳新秀！聯手村上宗隆寫日本球員首見紀錄

▲岡本和真。（圖／路透）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

大聯盟官方4日（台灣時間）公布6月單月獎項，藍鳥日籍強打岡本和真獲選美聯單月最佳新人。這也是繼白襪村上宗隆5月獲獎後，本季第2位獲選該獎項的日本球員，寫下大聯盟史上首次同一年有多名日本球員拿下單月最佳新人的紀錄。

岡本和真6月打擊狀況火燙，單月繳出打擊率2成86、7支全壘打、20分打點，OPS高達.913，其中7轟高居大聯盟新人第一，20分打點則並列新人第2，是藍鳥打線最穩定的長打火力之一。

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本季展開旅美生涯的岡本，開季後逐漸適應美職投手節奏，他在6月迎來明顯爆發，不僅長打火力全面釋放，也在得點圈持續替球隊建功，成功以亮眼數據獲得肯定。

值得一提的是，村上宗隆才在5月獲選美聯單月最佳新人，如今岡本接力獲獎，讓日本球員連續兩個月在新人獎項上受到肯定，也成為大聯盟史上首次出現同一年多名日本球員獲選單月最佳新人的紀錄。

截至4日賽前，岡本本季出賽84場，累積打擊率2成40、19支全壘打、54分打點，全壘打與打點皆暫居藍鳥隊內第一。對正在爭取勝率重回五成大關的藍鳥而言，岡本的火力輸出將是下半季能否延續競爭力的關鍵。