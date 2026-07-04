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阿根廷險爆冷淘汰　韓媒分析：前鋒存在感跟冬蟲夏草一樣

▲阿根廷前鋒群存在感極低，對維德角一役讓4年前卡達世界盃曾面臨的「前鋒進球荒」危機再度浮上水面。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷前鋒群存在感極低，對維德角一役讓4年前卡達世界盃曾面臨的「前鋒進球荒」危機再度浮上水面。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，衛冕軍阿根廷在經歷一場延長賽激戰後，以3比2險勝黑馬維德角挺進16強。雖然順利晉級，但韓國足球權威媒體《Footballist》也分析藍白軍團在這場對決中曝露出進攻端破壞力嚴重不足的隱憂，特別是前鋒群極度低迷的存在感，讓4年前卡達世界盃曾面臨的「前鋒進球荒」危機再度浮上水面。

在此役全場高達22次射門中，先發前鋒勞塔羅（Lautaro Martinez）與替補上陣的阿瓦雷斯（Julián Álvarez）合計竟然僅貢獻1次射門。整場比賽的進攻全靠隊長梅西（Lionel Messi）在第29分鐘接應後衛L.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）長傳球挑射破門，以及隨後靠著定位球由L.馬丁尼茲建功，並在延長賽定位球由羅梅洛（Cristian Romero）的頭槌製造對手烏龍球才驚險勝出，最前線在進攻端的實質產出近乎停滯。

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這番景象與2022年卡達世界盃如出一轍。當年由於勞塔羅持續一球未進，阿根廷在大賽中途將主力更換為阿瓦雷斯，才補上奪冠的最後一塊拼圖；然而本屆大賽，即便勞塔羅在小組賽攻入1球試圖擺脫惡夢，進入淘汰賽後卻再度陷入掙扎，而阿瓦雷斯也未能成為解方。進攻端的無力不只發生在最前線，連擔任不對稱陣型中唯一專業邊鋒的阿爾瑪達（Thiago Almada）也毫無存在感，無法有效為梅西分擔防守包夾。

下半場初段替補登場的岡薩雷斯（Nicolás González）同樣未能發揮預期的邊路爆破效果，這也讓已退役的傳奇迪馬利亞（Angel Di Maria）留下的空缺顯得更為巨大。

阿根廷進攻三人幫中除了梅西之外，其餘鋒線與側翼的存在感甚至被《Footballist》調侃為近乎植物、動物之間的「冬蟲夏草（冬蟲夏草非單純動物，也不是植物，而是一種特殊的蟲菌複合體）」程度，暴露出進攻體系的嚴重失衡，這4名鋒線與邊路幫手必須有人迅速找回本分，才能將梅西的威力發揮到極致，迎接下一輪對戰埃及的考驗。

關鍵字： 2026世足阿根廷梅西世界盃進攻低迷淘汰賽

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