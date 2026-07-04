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英格蘭戰墨西哥出奇招？英媒爆料：FIFA允許球員服用威而鋼

▲英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 英媒：FIFA准英格蘭球員用威而鋼！抗高山症迎戰墨西哥 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界盃16強賽將於4日開打，英格蘭將前往墨西哥城迎戰地主墨西哥。英媒《The Sun》報導指出，由於比賽地點阿茲特克體育場（Estadio Azteca）位於高海拔，FIFA已允許英格蘭球員使用威而鋼（Viagra），作為對抗高山症的方式之一。

報導指出，阿茲特克體育場海拔約7350英尺（約2240公尺），長年被視為世界足壇最難征服的客場之一，墨西哥隊鮮少在此吞敗。

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《The Sun》表示，英格蘭球員若有需要，可使用原本治療勃起功能障礙的藥物威而鋼，以應對高海拔帶來的身體不適。不過報導也提到，若世界盃球星真的在賽事期間使用這項藥物，勢必將引發外界討論。

墨西哥隊在阿茲特克體育場擁有驚人的主場戰績，累計89場比賽僅吞下2敗，上一次在這座球場輸球已是2013年。

英格蘭則是在32強賽以2比1擊敗剛果民主共和國晉級，接下來將挑戰地主墨西哥。 英格蘭仍被視為本屆世界盃奪冠熱門球隊之一，但在短時間內完成32強賽後，又得前往高海拔球場出賽，將面臨不小考驗。

關鍵字： 世界盃英格蘭墨西哥高海拔阿茲特克

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