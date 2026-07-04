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勇士不是第一順位？富保羅白板曝「詹皇」下一站　尼克差點成最終答案

▲富保羅白板曝光詹皇下一站名單。（圖截自X）

▲富保羅（Rich Paul）在白板分析詹皇下一站名單。（圖截自X）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

天王級球星詹姆斯（LeBron James）下一站動向成為休賽季最大焦點，在確定不會重返湖人後，經紀人保羅（Rich Paul）近日公開談到這位巨星的自由市場狀況，甚至直接拿出白板分析潛在落腳處，包含尼克、76人、灰狼等多支豪門球隊都出現在討論名單當中。

保羅在節目《Game Over》中列出詹姆斯可能加盟的球隊，其中76人、熱火、灰狼、金塊以及騎士被視為主要選項。勇士、獨行俠、塞爾提克、馬刺與尼克則同樣被列入考量範圍。

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即將展開生涯第24個賽季的詹姆斯，即使已經41歲，依舊吸引許多球隊關注。保羅透露，除了少數一、兩支球隊之外，白板上的隊伍幾乎都已經主動接觸。

其中騎士仍是外界關注焦點，除了詹姆斯過去曾兩度效力克里夫蘭外，保羅也提到騎士助理總經理威姆斯（Brandon Weems）可能成為重要因素，「他基本上就是LeBron的兄弟。」

不過保羅也指出，騎士陣容中沒有後衛加蘭（Darius Garland）會是一項扣分因素，因為詹姆斯非常欣賞他，「LeBron喜歡Garland，就像喜歡Maxey一樣。」

而最引人注意的是尼克的可能性。保羅坦言，如果尼克沒有剛拿下總冠軍，情況可能完全不同，「如果尼克沒有奪冠，這塊白板根本不會存在，他早就去尼克了。」

保羅透露尼克已經與詹姆斯陣營有過接觸，但若真的要促成加盟，球隊一哥布朗森（Jalen Brunson）的態度將相當關鍵，「Brunson必須親自打電話說，『兄弟，我完全沒問題。』」

詹姆斯作為歷史級別的超級球星，即使進入生涯尾聲，未來去向仍牽動聯盟版圖，而這場自由市場大戲最終會如何收場，答案即將揭曉。

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 詹姆斯自由市場尼克奪冠騎士

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