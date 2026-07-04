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差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

記者王真魚／綜合報導

阿根廷在世界盃32強賽歷經延長賽，以3比2驚險擊敗維德角，梅西（Lionel Messi）賽後坦言，球隊賽前就知道這會是一場硬仗，因為維德角早已用對西班牙、烏拉圭的表現證明自己的實力。

梅西說，「老實說，我們一開始就知道這會是一場非常困難的比賽。這支球隊能夠逼和西班牙、烏拉圭，絕對不是巧合。」

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）第29分鐘率先助隊破網。（圖／達志影像／美聯社）

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▲ 梅西：我們一直知道這會是硬仗。（圖／達志影像／美聯社）

談到比賽過程，梅西表示，球隊率先取得進球後，本以為能更從容掌控局勢，但實際情況卻恰恰相反。

「攻進第一球是最困難的部分，我們以為進球後能更好地控制比賽、踢得更從容，但結果完全相反。」他指出，阿根廷一度失去控球，也退得太深，無法按照原本計畫施壓，「對方發揮了自己的優勢，並且追平比分。我們一直都知道，這會是一場非常棘手的比賽。」

梅西強調，世界盃淘汰賽沒有任何一場比賽是輕鬆的，「這就是淘汰賽，沒有人會免費送你勝利。有些人可能會因為球隊名氣而低估某些國家，但我們很清楚，這場比賽從來都不會容易。」

他認為，正是因為各隊實力接近，才讓本屆世界盃更加精彩，「這也是這屆世界盃特別的地方，每支球隊實力都非常接近，每一場比賽都非常困難。」

最後，梅西表示，不論球隊踢得是否理想，都已全力以赴，「現在最重要的是恢復體能，專注準備下一場比賽，並從今天的比賽中吸取正面的經驗。」

維德角本屆世界盃首度闖進會內賽便一路殺進32強，面對衛冕軍阿根廷兩度扳平比分，將比賽拖入延長賽，最終才以2比3惜敗，黑馬表現贏得各界肯定。

關鍵字： 阿根廷維德角梅西世界盃黑馬

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