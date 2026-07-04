差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

記者王真魚／綜合報導
阿根廷在世界盃32強賽歷經延長賽，以3比2驚險擊敗維德角，梅西（Lionel Messi）賽後坦言，球隊賽前就知道這會是一場硬仗，因為維德角早已用對西班牙、烏拉圭的表現證明自己的實力。
梅西說，「老實說，我們一開始就知道這會是一場非常困難的比賽。這支球隊能夠逼和西班牙、烏拉圭，絕對不是巧合。」
▲ 梅西：我們一直知道這會是硬仗。（圖／達志影像／美聯社）
談到比賽過程，梅西表示，球隊率先取得進球後，本以為能更從容掌控局勢，但實際情況卻恰恰相反。
「攻進第一球是最困難的部分，我們以為進球後能更好地控制比賽、踢得更從容，但結果完全相反。」他指出，阿根廷一度失去控球，也退得太深，無法按照原本計畫施壓，「對方發揮了自己的優勢，並且追平比分。我們一直都知道，這會是一場非常棘手的比賽。」
梅西強調，世界盃淘汰賽沒有任何一場比賽是輕鬆的，「這就是淘汰賽，沒有人會免費送你勝利。有些人可能會因為球隊名氣而低估某些國家，但我們很清楚，這場比賽從來都不會容易。」
他認為，正是因為各隊實力接近，才讓本屆世界盃更加精彩，「這也是這屆世界盃特別的地方，每支球隊實力都非常接近，每一場比賽都非常困難。」
最後，梅西表示，不論球隊踢得是否理想，都已全力以赴，「現在最重要的是恢復體能，專注準備下一場比賽，並從今天的比賽中吸取正面的經驗。」
維德角本屆世界盃首度闖進會內賽便一路殺進32強，面對衛冕軍阿根廷兩度扳平比分，將比賽拖入延長賽，最終才以2比3惜敗，黑馬表現贏得各界肯定。
Lionel Messi:— MC (@CrewsMat10) July 4, 2026
“We knew this would be a very tough match. In the World Cup, no one gives you anything for free. Now it’s about resting, learning from today, and focusing on the next game. Also congratulations to Cape Verde for that great performance ” pic.twitter.com/CMWSNgJ7Ld
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