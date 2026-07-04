世界盃16強剩最後1席！阿根廷驚險晉級、亞洲球隊全軍覆沒

▲L.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026世界盃32強賽最後一個比賽日率先進行2場賽事，埃及與澳洲鏖戰至PK大戰，最終以總比分5比3勝出，睽違92年再度闖進世界盃16強；衛冕軍阿根廷則歷經延長賽苦戰，以3比2擊敗本屆黑馬維德角，驚險晉級。

埃及與澳洲上半場由阿舒爾（Emam Ashour）先馳得點，下半場澳洲靠著定位球造成哈尼（Mohamed Hany）擺烏龍扳平，雙方90分鐘踢成1比1，延長賽仍無法分出勝負，最終埃及在PK大戰以4比2勝出，總比分5比3晉級。

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這也是埃及隊史第4度參加世界盃，首度在淘汰賽贏球，成為世界盃史上第5支曾於淘汰賽取勝的非洲球隊。

隨著澳洲遭淘汰，本屆世界盃9支亞足聯代表隊全數出局，小組賽階段已有沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、烏茲別克、伊拉克、南韓、伊朗止步，日本與澳洲則在32強賽雙雙遭淘汰。

另一場比賽，衛冕軍阿根廷迎戰本屆最大黑馬維德角，阿根廷上半場由梅西（Lionel Messi）第29分鐘反越位破門先馳得點，並成為世界盃史上首支連續5場淘汰賽半場取得領先的球隊。

不過維德角下半場由杜阿爾特（Deroy Duarte）扳平比分，攻進隊史世界盃淘汰賽首球，雙方進入延長賽。利桑德羅（Lisandro Martínez）率先破門後，卡布拉爾（Sidny Cabral）再以一記世界波追平，直到羅梅羅（Cristian Romero）製造對手烏龍球，阿根廷才以3比2驚險過關。

梅西此役再度進球後，持續刷新多項世界盃紀錄，包括成為世界盃史上首位累積20球的球員、首位連續8場世界盃破門的球員，也是世界盃史上攻破最多不同對手（14隊）球門的球員，同時躋身史上第4位連續5場世界盃淘汰賽都有進球的球員。

至此，本屆世界盃16強已有15席出爐，包括美國、加拿大、墨西哥、英格蘭、巴西、法國、西班牙、葡萄牙、比利時、挪威、巴拉圭、摩洛哥、瑞士、埃及及阿根廷，最後一席將由哥倫比亞與迦納之戰勝方取得。