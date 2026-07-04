差點扳倒巨人！維德角鏖戰120分鐘惜敗阿根廷　兩度追平網讚本屆最佳戰

▲Vozinha。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃淘汰賽4日上演驚心動魄一戰，FIFA世界排名第67的維德角面對排名第1、由梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍阿根廷，鏖戰至延長賽才以2比3惜敗；雖然未能締造驚天冷門，但維德角展現頑強防守與驚人韌性，賽後在社群引爆討論，被球迷盛讚是「真正的黑馬」。

阿根廷開賽後率先取得領先，第29分鐘由梅西攻破維德角大門，不過維德角沒有被強敵氣勢壓垮，下半場第59分鐘，杜阿爾特（Deroy Duarte）在關鍵時刻挺身而出，以右腳射門扳平比分，也讓比賽重新回到五五波局面。

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此後維德角在門將沃齊尼亞（Vozinha）坐鎮下，多次化解阿根廷攻勢，全隊靠著積極逼搶、快速回防與強硬對抗，把衛冕軍拖入延長賽。

阿根廷雖在延長賽上半場再度超前，但維德角仍不放棄，延長上半場第13分鐘卡布拉爾（Sidny Cabral）從左路殺入禁區左側，右腳轟出精彩世界波，再度將比數扳成2比2。

這記超級進球也徹底點燃全場氣氛，維德角一度讓阿根廷陷入苦戰；不過比賽最後階段，阿根廷透過角球攻勢再度破門，最終以3比2驚險晉級，維德角雖然止步淘汰賽首輪，卻用一場充滿血性與紀律的比賽，向世界證明自身實力。

賽後社群平台X上，「維德角」、「沃齊尼亞」更衝上趨勢排行榜第1、2名，許多球迷看完比賽後難掩激動，紛紛留言表示，「我還以為這是決賽」、「感受到靈魂」、「攻守轉換很快，爭球又敢拚，技術也好，還踢進那種誇張進球，真的強到不行」、「真正的黑馬就是維德角」、「太熱血了」、「這是本屆最佳比賽」。