運動雲

>

差點扳倒巨人！維德角鏖戰120分鐘惜敗阿根廷　兩度追平網讚本屆最佳戰

▲Vozinha。（圖／達志影像／美聯社）

▲Vozinha。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃淘汰賽4日上演驚心動魄一戰，FIFA世界排名第67的維德角面對排名第1、由梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍阿根廷，鏖戰至延長賽才以2比3惜敗；雖然未能締造驚天冷門，但維德角展現頑強防守與驚人韌性，賽後在社群引爆討論，被球迷盛讚是「真正的黑馬」。

阿根廷開賽後率先取得領先，第29分鐘由梅西攻破維德角大門，不過維德角沒有被強敵氣勢壓垮，下半場第59分鐘，杜阿爾特（Deroy  Duarte）在關鍵時刻挺身而出，以右腳射門扳平比分，也讓比賽重新回到五五波局面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此後維德角在門將沃齊尼亞（Vozinha）坐鎮下，多次化解阿根廷攻勢，全隊靠著積極逼搶、快速回防與強硬對抗，把衛冕軍拖入延長賽。

阿根廷雖在延長賽上半場再度超前，但維德角仍不放棄，延長上半場第13分鐘卡布拉爾（Sidny Cabral）從左路殺入禁區左側，右腳轟出精彩世界波，再度將比數扳成2比2。

這記超級進球也徹底點燃全場氣氛，維德角一度讓阿根廷陷入苦戰；不過比賽最後階段，阿根廷透過角球攻勢再度破門，最終以3比2驚險晉級，維德角雖然止步淘汰賽首輪，卻用一場充滿血性與紀律的比賽，向世界證明自身實力。

賽後社群平台X上，「維德角」、「沃齊尼亞」更衝上趨勢排行榜第1、2名，許多球迷看完比賽後難掩激動，紛紛留言表示，「我還以為這是決賽」、「感受到靈魂」、「攻守轉換很快，爭球又敢拚，技術也好，還踢進那種誇張進球，真的強到不行」、「真正的黑馬就是維德角」、「太熱血了」、「這是本屆最佳比賽」。

關鍵字： 2026世足、維德角、足球、阿根廷、梅西

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366