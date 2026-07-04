尼克簽下4屆籃板王補強禁區　「抓猛」1年約接替羅賓森空缺

▲卓拉蒙德（Andre Drummond）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約尼克在失去主力輪替中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）後，迅速完成禁區補強，根據美媒《HoopsHype》記者史考托（Michael Scotto）報導，尼克已與自由球員「抓猛」卓拉蒙德（Andre Drummond）達成1年390萬美元合約，將接替羅賓森留下的輪替空缺。

現年32歲的卓拉蒙德上季效力費城七六人，在恩比德（Joel Embiid）因傷缺陣期間扛起不少禁區任務。這位2012年進入NBA的老將，生涯曾2度入選明星賽，並4度榮膺聯盟籃板王，是聯盟最具代表性的籃板型中鋒之一。尼克今夏未能留下羅賓森，後者以3年4740萬美元合約轉投波士頓塞爾提克，因此球團積極尋找替代人選。

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根據NBA記者海恩斯（Chris Haynes）透露，尼克曾多次向紐奧良鵜鶘詢價，希望交易年輕中鋒米西（Yves Missi），但所有報價都遭拒絕，鵜鶘將米西視為未來核心之一，並明確表示他是非賣品。

在交易無果後，尼克最終轉向自由市場，簽下卓拉蒙德補強禁區深度，不過，外界仍認為尼克今夏的補強工作尚未結束，仍不排除持續透過交易或自由市場補進更多內線戰力。