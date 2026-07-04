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阿根廷抗議維德角手球未果惹議　義大利名帥怒轟：明顯誤判！

▲ 阿根廷終場前抗議維德角禁區內疑似手球，但VAR檢視後未判12碼。(圖／截自X)

▲ 阿根廷終場前抗議維德角禁區內疑似手球，但VAR檢視後未判12碼。(圖／截自X)

記者王真魚／綜合報導

2026年世界盃32強賽，阿根廷與維德角激戰至延長賽，終場前阿根廷曾因維德角禁區內疑似手球向裁判申訴，但VAR介入檢視後並未判罰12碼，引發外界熱議。義大利名帥卡佩羅（Fabio Capello）賽後直言，這是一次明顯誤判，認為阿根廷應該獲得12碼機會。

卡佩羅先肯定維德角的表現，「我必須誠實地說，維德角今晚踢得非常精彩。他們防守勇敢，身體對抗不落下風，也證明自己配得上站上世界盃舞台。」

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不過，他強調，球隊表現與爭議判決應該分開看待。 「但這並不影響我的看法。在我眼中，那就是一次明確的手球，應該判12碼。」

卡佩羅指出，當時維德角球員手臂明顯離開身體，皮球擊中手臂後改變了攻勢方向，「這正是VAR存在的目的，就是修正這類判決。如果連這種情況都不判，只會讓球員、教練和球迷更加困惑。」

他否認自己偏袒阿根廷，「這不是因為阿根廷是世界冠軍。如果同樣情況發生在另一端，我也會認為維德角應該獲得12碼。足球規則應該一致適用，不該因為球衣不同而有不同標準。」

最後，卡佩羅再次強調，維德角值得所有掌聲，但爭議判決是另一回事，「你可以欣賞他們的努力，同時也承認阿根廷被剝奪了一次看起來合理的12碼。在我看來，主裁判和VAR這次都做出了錯誤判決。」

關鍵字： 世界盃阿根廷維德角VAR爭議卡佩羅

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