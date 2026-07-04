阿根廷抗議維德角手球未果惹議　義大利名帥怒轟：明顯誤判！

▲ 阿根廷終場前抗議維德角禁區內疑似手球，但VAR檢視後未判12碼。(圖／截自X)
記者王真魚／綜合報導
2026年世界盃32強賽，阿根廷與維德角激戰至延長賽，終場前阿根廷曾因維德角禁區內疑似手球向裁判申訴，但VAR介入檢視後並未判罰12碼，引發外界熱議。義大利名帥卡佩羅（Fabio Capello）賽後直言，這是一次明顯誤判，認為阿根廷應該獲得12碼機會。
卡佩羅先肯定維德角的表現，「我必須誠實地說，維德角今晚踢得非常精彩。他們防守勇敢，身體對抗不落下風，也證明自己配得上站上世界盃舞台。」
不過，他強調，球隊表現與爭議判決應該分開看待。 「但這並不影響我的看法。在我眼中，那就是一次明確的手球，應該判12碼。」
卡佩羅指出，當時維德角球員手臂明顯離開身體，皮球擊中手臂後改變了攻勢方向，「這正是VAR存在的目的，就是修正這類判決。如果連這種情況都不判，只會讓球員、教練和球迷更加困惑。」
他否認自己偏袒阿根廷，「這不是因為阿根廷是世界冠軍。如果同樣情況發生在另一端，我也會認為維德角應該獲得12碼。足球規則應該一致適用，不該因為球衣不同而有不同標準。」
最後，卡佩羅再次強調，維德角值得所有掌聲，但爭議判決是另一回事，「你可以欣賞他們的努力，同時也承認阿根廷被剝奪了一次看起來合理的12碼。在我看來，主裁判和VAR這次都做出了錯誤判決。」
Fabio Capello on Argentina’s handball appeal being denied against Cape Verde:— Jude Heavenly ???????????????? (@JudeHeavenly) July 4, 2026
“I have to be honest, Cape Verde have been magnificent tonight. They’ve defended with courage, they’ve matched Argentina physically, and they’ve shown they belong on this stage. But saying that… pic.twitter.com/PZ6Ao6zqhY
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