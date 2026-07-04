大谷連3戰失3分以上仍獲羅伯斯力挺　談左膝發炎、右手水泡影響

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平台灣時間4日相隔8天再度以「二刀流」身份先發，迎戰聖地牙哥教士，賽前，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，大谷近期投球狀態確實略有起伏，但仍相信他能很快找回最佳表現。

大谷自6月25日對明尼蘇達雙城先發後，經過8天休息再次登板，羅伯斯表示，球隊此次刻意放慢調整節奏，也讓大谷獲得更多休息時間。

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羅伯斯說，「他的狀態很好，身體狀況也很好，這次我們循序漸進地調整，也給了他多一點休息時間，我相信今天就能看到這些調整帶來的效果，再考量到對手，我認為他今晚會投出一場很好的比賽。」

雖然大谷目前已取得6連勝，但最近3場先發都至少失掉3分，對此，羅伯斯分析，「我們一直期待翔平展現高水準的投球執行力，但最近他的快速球偶爾出現失投，Sweeper也比平時少了一些壓制力，我認為他只是進入一段狀態稍微下滑的時期。」

不過，羅伯斯也強調，大谷即便狀態並非最佳，依舊能壓制大部分打者，「即便如此，他還是能壓制很多打者，並且持續拿出好成績，這也代表他的標準本來就非常高，接下來就是執行力的問題，希望這幾天額外的休息能幫助他恢復到原本的狀態。」

至於左膝發炎及右手中指水泡是否影響投球，羅伯斯坦言，「有可能會有影響，我認為水泡不是問題，不過膝蓋確實有可能造成影響，但他表示，膝蓋目前已經是近一段時間以來最好的狀態，這對今晚來說是個好消息，接下來就看看實際比賽情況。」

最後，媒體詢問大谷是否對自己要求過高、給自己太大壓力時，羅伯斯回答，「我不這麼認為，每位球員都有屬於自己的標準與期待，而這就是翔平的個性，他不是一位會滿足於平凡結果的球員，所以我不認為他給自己太多壓力。」