運動雲

>

大谷連3戰失3分以上仍獲羅伯斯力挺　談左膝發炎、右手水泡影響

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平台灣時間4日相隔8天再度以「二刀流」身份先發，迎戰聖地牙哥教士，賽前，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，大谷近期投球狀態確實略有起伏，但仍相信他能很快找回最佳表現。

大谷自6月25日對明尼蘇達雙城先發後，經過8天休息再次登板，羅伯斯表示，球隊此次刻意放慢調整節奏，也讓大谷獲得更多休息時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯說，「他的狀態很好，身體狀況也很好，這次我們循序漸進地調整，也給了他多一點休息時間，我相信今天就能看到這些調整帶來的效果，再考量到對手，我認為他今晚會投出一場很好的比賽。」

雖然大谷目前已取得6連勝，但最近3場先發都至少失掉3分，對此，羅伯斯分析，「我們一直期待翔平展現高水準的投球執行力，但最近他的快速球偶爾出現失投，Sweeper也比平時少了一些壓制力，我認為他只是進入一段狀態稍微下滑的時期。」

不過，羅伯斯也強調，大谷即便狀態並非最佳，依舊能壓制大部分打者，「即便如此，他還是能壓制很多打者，並且持續拿出好成績，這也代表他的標準本來就非常高，接下來就是執行力的問題，希望這幾天額外的休息能幫助他恢復到原本的狀態。」

至於左膝發炎及右手中指水泡是否影響投球，羅伯斯坦言，「有可能會有影響，我認為水泡不是問題，不過膝蓋確實有可能造成影響，但他表示，膝蓋目前已經是近一段時間以來最好的狀態，這對今晚來說是個好消息，接下來就看看實際比賽情況。」

最後，媒體詢問大谷是否對自己要求過高、給自己太大壓力時，羅伯斯回答，「我不這麼認為，每位球員都有屬於自己的標準與期待，而這就是翔平的個性，他不是一位會滿足於平凡結果的球員，所以我不認為他給自己太多壓力。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

姊學跆拳道保護特殊生弟弟　怪獸心疼秒落淚

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366