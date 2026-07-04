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「它不讓我投球」羅登左肘發炎進傷兵名單　洋基輪值受重擊

▲Carlos Rodón。（圖／路透）

▲Carlos Rodón。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基投手輪值再傳傷情，左投羅登（Carlos Rodón）因左肘發炎，被球團放入15天傷兵名單，洋基同時進行多項球員異動，三壘手麥克馬漢（Ryan McMahon）與外野手葛里沙姆（Trent Grisham）從10天傷兵名單歸隊，工具人卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）則被下放至3A。

羅登上一場出賽是對波士頓紅襪之戰，洋基最終4比5在延長10局吞敗；該役羅登主投5局，只被敲出1支安打，但該安打是帶有2分打點的一壘安打，另投出4次保送、送出6次三振，失掉2分非自責分。

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羅登透露，左肘不適其實已經持續數週，直到近日傳接球後，才認為必須進一步檢查；檢查結果顯示，他的左肘尺側副韌帶並未受損，這對洋基而言是不幸中的大幸，不過羅登預計將接受富含血小板血漿（PRP）注射治療，且至少一週內不會進行投球。

談到傷勢狀況，羅登表示，「這一整週以來，左肘一直不太配合我，過去幾週的恢復狀況並不是很好；儘管如此，我還是能夠上場投球，這點很棒，但這週傷勢終於追上我了，它就是不願意讓我投球。」

羅登曾在2025年入選明星賽，由於休賽季接受左肘骨刺移除手術，他在2026球季開打時便從傷兵名單出發；本季至今羅登共先發9場，繳出4勝2敗、防禦率3.30的成績，他目前與洋基的6年合約仍剩下2年，合約將在2028年球季結束後到期。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則認為，羅登雖然帶傷出賽，但整體球威仍維持在一定水準，「我覺得就球威來看，羅登一直都不錯，所以他大多數時候都能順利完成先發任務，狀況也還可以。」

「他是個非常拚、很堅韌的球員，大部分時間他都能撐到登板，而且球威也很好，也許這對他的控球造成了一點影響，讓他的保送稍微偏高；這是不是其中一個因素？有可能。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

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