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快訊／維德角延長賽折射烏龍球遺憾出局　阿根廷驚險進16強

▲羅梅洛（Cristian Romero）躍起頭槌壓迫到維德角博爾赫斯（Diney Borges）造成烏龍球，最終幫助阿根廷險勝挺進16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅梅洛（Cristian Romero）躍起頭槌壓迫到維德角博爾赫斯（Diney Borges）造成烏龍球，最終幫助阿根廷險勝挺進16強。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，衛冕軍阿根廷與本屆最強黑馬維德角正面對決，雙方在正規90分鐘，戰成1比1先進入延長，鏖戰到延長雙方一度還是維持2比2平手，但最終羅梅洛（Cristian Romero）頭槌造成維德角博爾赫斯（Diney Borges）的折射烏龍球，也讓阿根廷以3比2險勝，成功挺進16強。

上半場由阿根廷佔據上風，球王梅西（Emam Asho在第29分鐘接獲馬丁內斯（Lisandro Martinez）後場送出一記精準的過頂長傳強勢破門漂亮破門，幫助阿根廷先馳得點，半場踢完取得1比0領先。易邊再戰後，第59分鐘，維德角隊終於收穫回報，門德斯策動精妙配合送出助攻，杜阿爾特（Deroy Duarte）在禁區外果斷起腳，幫助維德角將戰局扳成1比1平手，接下來雙方一路僵持，正規90分鐘結束沒能分出勝負，只能攜手進入延長賽。

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進入延長賽後，阿根廷隊便展現出不願再拖延的強烈企圖，第92分鐘，梅西操刀角球，雖然第一波攻勢被化解，但隨後麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）在禁區邊緣重新組織，精準找到插上的L.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）。這位防線鐵閘在門前冷靜起腳，球應聲入網，打破了延長賽前期的僵局，幫助阿根廷以2比1討回領先。

▲L.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）第92分鐘率先進球幫助阿根廷要回領先。（圖／達志影像／美聯社）

▲L.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）第92分鐘率先進球幫助阿根廷要回領先。（圖／達志影像／美聯社）

沒想到在第103分鐘，維德角發動了一波流暢的團隊配合，塞梅多（Willy Semedo）在邊路冷靜觀察後送出傳球，卡布拉爾（Sidny Cabral）把握住絕佳機會起腳勁射，皮球應聲入網，又幫助球隊追成2比2平手，也讓原本倒向阿根廷的氣勢又奪了回來。

▲維德角卡布拉爾（Sidny Cabral）延長賽第103分鐘破網，再度幫助球隊追平阿根廷。（圖／達志影像／美聯社）

▲維德角卡布拉爾（Sidny Cabral）延長賽第103分鐘破網，再度幫助球隊追平阿根廷。（圖／達志影像／美聯社）

不過阿根廷反擊也很快，第111分鐘梅西開出角球，雙方在門前爭搶，羅梅洛（Cristian Romero）在混戰中精準判斷落點，躍起頭槌將球頂入球門死角，這次進球不僅幫助球隊再度取得3比2領先，也成功穩定住軍心，然而隨後官方做出更新認為這一球其實算是維德角博爾赫斯（Diney Borges）的烏龍球。

▲羅梅洛（Cristian Romero）躍起頭槌壓迫到維德角博爾赫斯（Diney Borges）造成烏龍球，最終幫助阿根廷險勝挺進16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅梅洛（Cristian Romero）躍起頭槌壓迫到維德角博爾赫斯（Diney Borges）造成烏龍球，最終幫助阿根廷險勝挺進16強。（圖／達志影像／美聯社）

最終裁判吹響比賽結束的哨音，阿根廷就靠著維德角送禮的這記烏龍球，最終以3比2驚險挺進16強，接下來將碰上擊敗澳洲隊晉級的由「埃及梅西」沙拿率領的「法老軍團」埃及隊。

關鍵字： 2026世足世界盃PK大戰埃及隊梅西澳洲隊

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