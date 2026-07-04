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梅西也攻不破！40歲維德角門將神撲連發　球迷看瘋：太神了

▲ 維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）連續化解梅西攻勢，成為球隊力抗阿根廷的最大功臣。 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）連續化解梅西攻勢，成為球隊力抗阿根廷的最大功臣。 （圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界盃32強賽，首次參賽的維德角持續上演黑馬傳奇。面對衛冕軍阿根廷，40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）接連擋下梅西（Lionel Messi）的單刀與自由球，力保球隊不失，精彩表現再度掀起全球球迷熱議。

維德角世界排名67，是本屆世界盃最大驚奇之一。小組賽首戰便以0比0逼和奪冠熱門西班牙，接著2比2戰平兩屆冠軍烏拉圭、0比0逼和沙烏地阿拉伯，以分組第二之姿歷史性闖進淘汰賽。

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32強賽遭遇世界排名第一、上屆冠軍阿根廷，維德角依舊展現頑強韌性。

雙方戰成1比1後，比賽第63分鐘，梅西突破防線形成單刀，禁區內與沃辛哈一對一對決，但沃齊尼亞迅速出擊完成關鍵撲救，拒絕阿根廷超前。 第68分鐘，阿根廷再度獲得禁區前自由球機會，梅西親自主罰，沃齊尼亞再次將球撲出，連續化解危機。

沃齊尼亞連兩次神救援後，日本社群平台X熱搜幾乎被「維德角」、「沃齊尼亞」等關鍵字洗版，球迷紛紛留言表示，「40歲對40歲太精彩了」、「沃齊尼亞太神了」、「這就是神撲」、「居然又擋下來了」、「人氣還會繼續暴增」、「真的太誇張」、「這場太精彩了」。 事實上，沃齊尼亞早在小組賽首戰就一戰成名。當時維德角在外界普遍不被看好的情況下，以0比0逼和西班牙，沃齊尼亞多次化解險情，率隊拿下隊史世界盃首個積分。

那場比賽後，他的Instagram追蹤人數從賽前約5萬人一夕暴增，隔天便突破1000萬人，之後更持續攀升，成為本屆世界盃最受矚目的黑馬球星之一。

兩隊殺進延長賽，阿根廷很快再度超前。延長賽第3分鐘，阿根廷利用角球後續攻勢製造混亂，皮球流向後點，馬丁尼茲（Lisandro Martinez）停球後左腳破門，幫助阿根廷2比1領先維德角。

關鍵字： 維德角沃齊尼亞世界盃梅西黑馬

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