大谷與道奇捕手拉辛仍在「磨合」　羅伯斯：回頭看會是好事

▲大谷翔平、羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平近期改與菜鳥捕手拉辛（Dalton Rushing）搭檔，不過前役對明尼蘇達雙城一度出現配球意見不同，引發外界討論，對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前表示，兩人仍處於建立默契的階段，相信未來回頭看時，會認為那場比賽對雙方都是一次正面的成長。

大谷上一場先發是在6月25日對雙城，主投6局被敲5安、失2分，送出8次三振，拿下本季第8勝。不過比賽中，拉辛未能接住大谷投出的101.7英里四縫線速球發生捕逸失分，之後大谷也多次主導配球，引發外界關注兩人是否仍欠缺默契。

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針對外界提到，大谷與主戰捕手史密斯（Will Smith）搭配時成績較佳，羅伯斯表示，這並非單純由捕手人選造成，而是有許多因素共同影響。

羅伯斯分析，大谷近期與開季相比，快速球控球以及滑球的犀利度尚未恢復最佳狀態，加上指叉球使用比例有所變化，因此投球內容與球種執行力才是主要原因，而非捕手搭配問題。

羅伯斯也提到，在投球計時制度下，捕手快速給出暗號非常重要，不過，拉辛自己也坦言，他有些過於追求「完美配球」。

羅伯斯說，「事實上，並不存在所謂完美的配球，暗號、投球執行以及其他所有環節，都必須彼此配合。」他認為，若拉辛能更快給出暗號，大谷也會有更充裕的時間決定是否更改配球，這將是兩人未來可以改善的方向。

談到兩人的合作，羅伯斯最後表示，「就投手與捕手之間的關係而言，我相信他們最終會建立很好的默契，有時候，想邁向下一個階段，就必須經歷一些過程，等到之後回頭看時，我相信大家會認為，那場比賽對他們兩人而言，都是一件好事。」