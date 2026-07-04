運動雲

>

大谷與道奇捕手拉辛仍在「磨合」　羅伯斯：回頭看會是好事

▲大谷與羅伯斯（Dave Roberts）有望同場完成生涯里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平近期改與菜鳥捕手拉辛（Dalton Rushing）搭檔，不過前役對明尼蘇達雙城一度出現配球意見不同，引發外界討論，對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前表示，兩人仍處於建立默契的階段，相信未來回頭看時，會認為那場比賽對雙方都是一次正面的成長。

大谷上一場先發是在6月25日對雙城，主投6局被敲5安、失2分，送出8次三振，拿下本季第8勝。不過比賽中，拉辛未能接住大谷投出的101.7英里四縫線速球發生捕逸失分，之後大谷也多次主導配球，引發外界關注兩人是否仍欠缺默契。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外界提到，大谷與主戰捕手史密斯（Will Smith）搭配時成績較佳，羅伯斯表示，這並非單純由捕手人選造成，而是有許多因素共同影響。

羅伯斯分析，大谷近期與開季相比，快速球控球以及滑球的犀利度尚未恢復最佳狀態，加上指叉球使用比例有所變化，因此投球內容與球種執行力才是主要原因，而非捕手搭配問題。

羅伯斯也提到，在投球計時制度下，捕手快速給出暗號非常重要，不過，拉辛自己也坦言，他有些過於追求「完美配球」。

羅伯斯說，「事實上，並不存在所謂完美的配球，暗號、投球執行以及其他所有環節，都必須彼此配合。」他認為，若拉辛能更快給出暗號，大谷也會有更充裕的時間決定是否更改配球，這將是兩人未來可以改善的方向。

談到兩人的合作，羅伯斯最後表示，「就投手與捕手之間的關係而言，我相信他們最終會建立很好的默契，有時候，想邁向下一個階段，就必須經歷一些過程，等到之後回頭看時，我相信大家會認為，那場比賽對他們兩人而言，都是一件好事。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯拉辛

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

1外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

2統一獅阿跨面唱出台南精神

3內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

4守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

5林子崴被點名轉先發：已先做心理準備

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366