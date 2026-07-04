大谷翔平明星賽登板幾乎不可能　羅伯斯直言：不再是選項

▲大谷翔平明星賽登板恐生變 羅伯斯坦言「有點難以想像」。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間4日在主場迎戰聖地牙哥教士，日籍二刀流球星大谷翔平此戰改變原定登板計畫後，也讓他是否能在明星賽登板投球出現變數。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪時坦言，若照目前時程推算，大谷在明星賽登板的可能性已相當低。

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大谷翔平原本預定在台灣時間2日客場對戰運動家的比賽中先發登板，不過道奇賽前臨時決定跳過該場先發，改由他在主場對教士一戰登板；由於道奇正處於連續13場比賽賽程之中，球團也選擇讓大谷獲得更多休息時間。

羅伯斯談到調整登板日的原因時表示，「我們現在正處於連續13場比賽的中段，如果我們有機會讓他獲得更多休息時間，那就會好好利用這個機會。」他強調，這是考量大谷疲勞狀況後做出的合理安排。

不過，這項調整也直接影響大谷明星賽登板的可能性，由於此次登板日往後挪動，大谷下一次先發預計將落在台灣時間11日之後，而本季明星賽將於15日舉行，若按照正常休息間隔推算，大谷幾乎無法在明星賽前取得足夠登板間隔。

美媒在道奇先發調整後，也陸續報導大谷翔平可能不會在明星賽登板，對此羅伯斯賽前再度被問到大谷於明星賽投球的機會時回應，「他的下一次登板是星期五，對吧？那麼如果倒推賽程來看，可以認為他在明星賽登板的可能性已經沒有了，應該不再是選項。」

羅伯斯也補充，若單純按照目前賽程與身體狀況來計算，大谷要在明星賽登板「有點難以想像」；這也代表，即使大谷翔平仍有機會以打者身分參與明星賽，他在明星賽投手丘亮相的可能性，恐因道奇保護性調度而暫時喊停。