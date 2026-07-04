快訊／阿根廷延長才超前！黑馬維德角奇蹟又追成2比2平

▲第59分鐘杜阿爾特（Deroy Duarte）勁射破網將比分追平為1比1。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，衛冕冠軍「潘帕斯雄鷹」阿根廷對陣本屆最大黑馬「藍鯊」維德角，儘管梅西（Lionel Messi）在上半場第29分鐘靠著個人能力幫助阿根廷取得領先，但維德角在易邊再戰後展現出極強的進攻野心，第59分鐘杜阿爾特（Deroy Duarte）勁射破網將比分追平為1比1，隨着裁判哨音響起，正規時間結束，雙方攜手進入延長賽，延長賽阿根廷雖然率先破網，但維德角馬上回敬一球，雙方又戰成2比2平手。

上半場比賽節奏由阿根廷掌控，但維德角展現了極高的戰術紀律，開賽後始終保持陣型嚴謹，多次切斷阿根廷的傳球路線，門將沃齊尼亞（Vozinha）更是多次展現冷靜心態，甚至敢於在阿根廷前鋒勞塔羅（Lautaro Martinez）逼搶下做出扣球擺脫。

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直到第29分鐘，馬丁內斯（Lisandro Martinez）在後場送出一記精準的過頂長傳，皮球精確穿越維德角防線，梅西憑藉頂級的跑位能力前插，展現了絲絨般的停球技術，在停穩皮球後果斷左腳爆射破門，攻入他在本屆世界盃的第7個進球、生涯第20球，將場上比分改寫為1比0。

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）第29分鐘率先助隊破網。（圖／達志影像／美聯社）

維德角隊在下半場展現出與上半場截然不同的侵略性。開賽後，維德角球員不斷在前場逼搶，不僅獲得多次角球機會，更頻頻嘗試遠射測試門將馬丁內斯（Dibu Martinez）的反應。

第59分鐘，維德角隊終於收穫回報，門德斯（Ryan Mendes）在邊路展現老將價值，策動精妙配合並送出助攻，後插上的德羅伊·杜阿爾特（Deroy Duarte）在禁區外果斷起腳，球應聲飛入球門底角。這記進球讓全場陷入沸騰，也讓這支被視為大黑馬的維德角隊看到了晉級的希望。

▲第59分鐘杜阿爾特（Deroy Duarte）勁射破網將比分追平為1比1。（圖／達志影像／美聯社）

面對被扳平的僵局，阿根廷隊展現了衛冕冠軍的危機感。第63分鐘，梅西獲得單刀機會，但維德角門將沃齊尼亞還是展現超頂級水準，以精彩的撲救將這記必進球擋出，力保球門不失。隨後阿根廷主帥立即進行戰術調整，換上阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）與岡薩雷斯（Nico Gonzalez）以替換勞塔羅與阿爾馬達，意圖在正規時間內發動最後的猛攻。

然而沃齊尼亞持續展現銅牆鐵壁的防守，維德角在比賽尾聲展現了令人難以置信的韌性，透過頻繁的人員調度，如換上西梅多（Willy Semedo）與瓦雷拉（Helio Varela）保持防線體能，成功將陣型壓縮在自家禁區前，透過高效的防守紀律，頂住了阿根廷一波又一波的攻勢。反觀阿根廷，雖然88分鐘由麥卡利斯特（Mac Allister）完成一記具威脅性的遠射，但始終未能將優勢轉化為勝勢。

不過傷停補時，維德角對梅西犯規，讓阿根廷球王獲得自由球機會，他的低平球射門遭到維德角防守球員些微折射，但門將沃齊尼亞展現極快反應，將球強行拍出。隨後費爾南德斯（Enzo Fernandez）補射再度被沃齊尼亞化解，隨着裁判哨音響起，正規時間結束，雙方攜手進入延長賽。

第92分鐘，梅西操刀角球，雖然第一波攻勢被化解，但隨後麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）在禁區邊緣重新組織，精準找到插上的L.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）。這位防線鐵閘在門前冷靜起腳，球應聲入網，打破了延長賽前期的僵局，幫助阿根廷以2比1討回領先。

沒想到在第103分鐘，維德角發動了一波流暢的團隊配合，塞梅多（Willy Semedo）在邊路冷靜觀察後送出傳球，卡布拉爾（Sidny Cabral）把握住絕佳機會起腳勁射，皮球應聲入網，又幫助球隊追成2比2平手，也讓原本倒向阿根廷的氣勢又奪了回來。