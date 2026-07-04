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快訊／維德角追平阿根廷1：1！40歲門神又擋梅西

▲維德角隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲維德角隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界盃16強賽，世界排名第67的維德角再度展現黑馬本色。3日面對世界排名第1的阿根廷，靠著杜阿爾特（D. Duarte）下半場一記精彩破門追平比分，讓梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷一度陷入苦戰。

阿根廷上半場第29分鐘由梅西率先破門取得領先，不過維德角並未放棄。下半場第59分鐘，杜阿爾特接獲右路傳球，在禁區右側起腳勁射，皮球穿過防守球員胯下直竄球門，幫助維德角將比數扳成1比1，也讓梅西露出凝重神情。

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維德角進球後，阿根廷很快獲得反超機會，但40歲門將沃辛哈（Vozinha）再次展現世界級身手，擋下梅西的射門，力保球隊不再失分。 首次闖進世界盃會內賽的維德角，本屆賽事一路寫下驚奇。

小組賽首戰便以0比0逼和奪冠熱門西班牙，拿下隊史世界盃首個積分，也讓40歲老門將沃辛哈一戰成名，Instagram追蹤人數從賽前約5萬人暴增至超過1700萬。

位於非洲西岸外海約620公里的維德角，是由群島組成的國家，國土面積約4000平方公里，與日本滋賀縣相近，人口約55萬人，目前世界排名第67，也是隊史首度晉級世界盃會內賽。

維德角曾在2013年、2023年兩度闖進非洲國家盃8強，由56歲總教練布比斯塔（Bubista）領軍，陣中包括效力西甲比利亞雷亞爾的後衛科斯塔（Costa）等主力球員。 維德角1975年前為葡萄牙殖民地，官方語言為葡萄牙語，多數居民信奉天主教。由於降雨稀少，不利農業發展，許多國民旅居海外，海外僑民人數甚至超過國內人口，僑匯約占全國GDP兩成；第二大城明德盧（Mindelo）也是日本鮪魚漁船的重要補給基地。

關鍵字： 世界盃維德角梅西阿根廷門將奇蹟

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