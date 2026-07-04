大谷翔平今日先發再搭拉辛！上回氣到拍頭　防禦率落差曝光

▲Dalton Rushing。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平將於今日先發登板，屆時他仍會出現在打線之中，而負責蹲捕的將是年輕捕手拉辛（Dalton Rushing）；由於主戰捕手史密斯（Will Smith）因頸部傷勢歸期未定，道奇現階段勢必要讓大谷與拉辛盡快建立默契。

大谷翔平日前登板時，與拉辛的搭配曾出現明顯摩擦，當時拉辛負責蹲捕，但大谷對他的配球選擇，以及在挑戰邊緣好壞球判決時顯得過於被動相當不滿，比賽中甚至一度激動拍打自己的頭部，示意應該啟動ABS輔助判決。

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該場比賽進行期間，拉辛也在休息區受到道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）與一壘手弗里曼（Freddie Freeman）等人安慰；賽後拉辛坦承責任在自己身上，並表示，「我竟然需要那樣的支持，這真的很丟臉。」

數據上，大谷翔平本季由拉辛接捕的3場先發，防禦率為4.34，若由史密斯搭配，防禦率則是0.74，兩者落差明顯；不過在史密斯因傷缺陣的情況下，道奇沒有太多選擇，必須讓大谷與拉辛繼續磨合。

羅伯斯談到兩人搭配時表示，「我認為他們會進入狀況，我認為他們會比大谷上一次先發時更好，他們的思考方式並不相同，所以這需要時間；不過拉辛明白，這就是他所承擔的工作，捕手的職責就是服務投手，這就是最根本的道理。」