GOAL！梅西踢進第20球、連續8場破門　堆高無人能及梅西障礙

▲阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽火熱開打，衛冕軍阿根廷國家隊首輪迎戰本屆最大黑馬維德角國家隊。重新回到先發陣容的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），在比賽第29分鐘接獲隊友長傳，以一記精妙的小角度挑射破網，幫助藍白軍團在上半場踢完取得1比0領先。這記石破天驚的進球不僅點燃全場，更讓梅西在一瞬間大破世界盃與國際足壇多項高懸的史詩級神紀錄。

此役是梅西在世界盃賽場上的第30次出賽，他正式成為世界盃歷史上首位達到30次登場里程碑的傳奇球員，同時也持續刷新由自己保持的世界盃淘汰賽最多出賽紀錄，獨自樹立了難以企及的「雙三十」世界級障礙。此外，這記進球更是梅西在世界盃舞台所攻入的第20顆進球，讓他成為世界盃史上首位達成20球里程碑的球員。

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自上屆卡達世界盃起，狀態無解的梅西已在世界盃賽場上締造了連續8場進球的恐怖神話，成為世界盃史上首位連續8場破門的球員。這記進球也是梅西在本屆大賽的第7顆進球，外加他在小組賽階段的6顆進球，讓他超越前球會隊友姆巴佩（Kylian Mbappé）重新獨自領跑本屆世界盃射手榜。同時，維德角也成為梅西在世界盃舞台上攻破的第14支不同國家隊大門，將克林斯曼（Jürgen Klinsmann）、羅納度（Ronaldo）及克洛澤（Miroslav Klose）等傳奇名將的10支紀錄遠拋在後。

▲阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi）第29分鐘率球隊破網。（圖／達志影像／美聯社）

在防守窒息的淘汰賽階段，梅西也將連續進球與連續參與進球紀錄雙雙推進至第5場，生涯在淘汰賽累積製造進球數達到12球（6球與6次助攻），超越世界球王比利（Pelé）與姆巴佩，獨享世界盃淘汰賽歷史製造進球王至高榮耀。放眼國家隊與整個職業生涯，梅西也以國家隊第124顆進球、第203次出賽，以及職業生涯第918球、生涯累積參與1333球（進球與助攻合計）的狂暴數據，持續推高由自己保持的南美球員與世界足壇天花板。