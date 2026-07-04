運動雲

>

GOAL！梅西踢進第20球、連續8場破門　堆高無人能及梅西障礙

▲阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽火熱開打，衛冕軍阿根廷國家隊首輪迎戰本屆最大黑馬維德角國家隊。重新回到先發陣容的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），在比賽第29分鐘接獲隊友長傳，以一記精妙的小角度挑射破網，幫助藍白軍團在上半場踢完取得1比0領先。這記石破天驚的進球不僅點燃全場，更讓梅西在一瞬間大破世界盃與國際足壇多項高懸的史詩級神紀錄。

此役是梅西在世界盃賽場上的第30次出賽，他正式成為世界盃歷史上首位達到30次登場里程碑的傳奇球員，同時也持續刷新由自己保持的世界盃淘汰賽最多出賽紀錄，獨自樹立了難以企及的「雙三十」世界級障礙。此外，這記進球更是梅西在世界盃舞台所攻入的第20顆進球，讓他成為世界盃史上首位達成20球里程碑的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自上屆卡達世界盃起，狀態無解的梅西已在世界盃賽場上締造了連續8場進球的恐怖神話，成為世界盃史上首位連續8場破門的球員。這記進球也是梅西在本屆大賽的第7顆進球，外加他在小組賽階段的6顆進球，讓他超越前球會隊友姆巴佩（Kylian Mbappé）重新獨自領跑本屆世界盃射手榜。同時，維德角也成為梅西在世界盃舞台上攻破的第14支不同國家隊大門，將克林斯曼（Jürgen Klinsmann）、羅納度（Ronaldo）及克洛澤（Miroslav Klose）等傳奇名將的10支紀錄遠拋在後。

▲阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi）第29分鐘率球隊破網。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi）第29分鐘率球隊破網。（圖／達志影像／美聯社）

在防守窒息的淘汰賽階段，梅西也將連續進球與連續參與進球紀錄雙雙推進至第5場，生涯在淘汰賽累積製造進球數達到12球（6球與6次助攻），超越世界球王比利（Pelé）與姆巴佩，獨享世界盃淘汰賽歷史製造進球王至高榮耀。放眼國家隊與整個職業生涯，梅西也以國家隊第124顆進球、第203次出賽，以及職業生涯第918球、生涯累積參與1333球（進球與助攻合計）的狂暴數據，持續推高由自己保持的南美球員與世界足壇天花板。

關鍵字： 2026世足梅西紀錄世界盃射手阿根廷隊淘汰賽足壇歷史

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

1外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

2統一獅阿跨面唱出台南精神

3內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

4守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

5林子崴被點名轉先發：已先做心理準備

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366