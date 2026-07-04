亞洲球隊全軍覆沒！9隊參賽無一16強、寫12年來最慘紀錄

▲澳洲隊在PK賽敗給埃及隊後，亞洲球隊也在本屆世界盃全軍覆沒。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，澳洲在正規賽靠著對手的烏龍球以1比1扳平戰局，最終與埃及拖入殘酷的PK大戰，無奈仍以2比4惜敗止步32強。隨著「袋鼠軍團」的遺憾出局，也宣告本屆世界盃多達9支參賽的亞洲足球聯盟（AFC）球隊已全數告別世界盃舞台，寫下亞洲足壇12年來最苦澀紀錄。

本屆世界盃首度擴軍至48支參賽隊伍，亞足聯共有9支球隊獲得會內賽資格，包括日本、韓國、伊朗（Iran）、沙烏地阿拉伯、卡達、伊拉克，以及首度參賽的「新軍」約旦與烏茲別克。然而，亞洲列強在小組賽階段表現平平，最終僅有日本與澳洲成功挺進32強淘汰賽。

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在小組賽鎩羽而歸的其餘7隊中，包括卡達、沙烏地、伊拉克、約旦與烏茲別克皆在各自小組墊底，而實力不俗的伊朗與韓國雖然獲得小組第3名，但最終因得失分差等劣勢，在橫向評比中遺憾跌出前8個成績最好的小組第3名，最終分別位列本屆世界盃第33位與第34位，遺憾無緣遞補晉級。

順利出線的日本與澳洲也未能走得更遠。日本在淘汰賽首輪對陣奪冠熱門巴西，雖一度在半場取得領先，卻在下半場遭逆轉絕殺，以1比2遺憾出局，隊史5度挑戰淘汰賽首輪仍一勝難求。而碩果僅存的澳洲則在今日與埃及上演勢均力敵的防守拉鋸，大戰120分鐘後仍在PK大戰中抱憾落馬，無法更上層樓。

▲澳洲隊PK大戰第一棒蘇塔（Harry Souttar）就爆冷踢飛。（圖／達志影像／美聯社）

隨著澳洲遭到淘汰，也宣告本屆世界盃16強名單中將沒有任何一支亞足聯球隊的身影，寫下近12年來亞洲足球在世界盃賽場上的最差戰績。儘管本屆9支亞洲參賽隊伍皆在會內賽取得進球，展現了基層實力的進步，但在世界頂級列強的高壓競爭下，如何突破淘汰賽首輪的「世界高牆」，仍是亞洲足壇未來必須面對的嚴苛課題。