梅西挑戰「絕跡64年」神紀錄！阿根廷、維德角先發出爐

▲阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽火熱開打，奪冠大熱門阿根廷國家隊將於首輪正面對決非洲黑馬維德角國家隊。賽前雙方正式公佈先發名單，阿根廷方面由球王梅西（Lionel Messi）領銜出戰；維德角方面則由40歲的傳奇守門員沃齊尼亞（Vozinha）坐鎮大門，而梅西此役也將有機會挑戰追平一項超狂超狂紀錄。

此役阿根廷先發陣容由門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）護盤，後衛莫利納（Nahuel Molina）、羅梅洛（Cristian Romero）、L.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）與梅迪納（Facundo Medina）築起防線，中場由德保羅（Rodrigo De Paul）、E.費南德斯（Enzo Fernández）與麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）策動，前場則由阿爾瑪達（Thiago Almada）、梅西與馬丁尼茲馬丁尼茲（Lautaro Martinez）聯手衝鋒。

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▲阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）領銜出戰。（圖／達志影像／美聯社）

面對衛衛冕軍的豪華火網，黑馬維德角則由「鋼鐵門神」沃齊尼亞（Vozinha）坐鎮防線，搭配後衛博爾赫斯（Diney Borges）、洛佩斯（Roberto Lopes）、卡布拉爾（Sidny Cabral）與莫雷拉（Steven Moreira）；中場由凱文·皮納（Kevin Pina）、卡布拉爾（Jovane Cabral）、德羅伊·杜阿爾特（Deroy Duarte）與拉羅斯·杜阿爾特（Laros Duarte）運轉，前場由達科斯塔（Nuno da Costa）與門德斯（Ryan Mendes）。

▲維德角隊。（圖／達志影像／美聯社）

而在這場攸關晉級的生死戰中，阿根廷巨星梅西將有機會挑戰一項超狂紀錄。根據數據統計，梅西目前已成為歷史上首位連續7場世界盃比賽都有進球的球員，其中包括了連續4場淘汰賽破門。此役他若能再度攻破維德角大門，就將一舉成為世界盃歷史上第4位連續5場淘汰賽皆取得進球的傳奇前鋒。

在此之前，世界盃歷史上僅有三位傳奇名將能達成「連續5場淘汰賽進球」的史詩級紀錄，分別為巴西中鋒席瓦（Leonidas da Silva，1934-1938年）、匈牙利中鋒薩羅西（Gyorgy Sarosi，1934-1938年）以及巴西中鋒瓦瓦（Vava，1958-1962年）。梅西若能在此役攻門得手，將與這三位偉大先驅共同在歷史榜單中齊名。

回顧梅西近4場世界盃淘汰賽的恐怖數據，他在2022年卡達世界盃16強賽對陣澳洲攻入1球、8強半準決賽對戰荷蘭繳出1球1助攻、4強準決賽面對克羅埃西亞貢獻1球1助攻，更在與法國的冠軍決賽中攻入2球。