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溫網／喬科維奇4盤晉16強！105勝追平費德勒歷史紀錄　下戰碰資格賽黑馬

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）4日在溫布頓男單第3輪雖然狀態並非最佳，仍展現7屆冠軍韌性，歷經4盤苦戰後，以7比5、6比4、1比6、7比6（4）擊敗法國發球重砲林德克內希（Arthur Rinderknech）挺進第4輪，同時以溫網男單生涯第105勝，追平費德勒（Roger Federer）保持的男子紀錄。

喬科維奇本場比賽在中央球場遭遇林德克內希強力發球與積極進攻的猛烈挑戰，雖然前兩盤都順利拿下，但第3盤一度陷入低潮，被對手以6比1扳回一城；第4盤雙方一路纏鬥至搶7，最終喬科維奇在關鍵時刻穩住陣腳，成功鎖定勝利。

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喬科維奇賽後談到追平費德勒紀錄時表示，「能夠在這項運動中創造歷史，是巨大的榮耀，也是極大的殊榮；尤其是在這裡，溫布頓一直是我童年夢想中的賽事，我不會去想這會是第105勝還是第106勝，我只是在想，如何在當天贏下眼前那一場比賽。」

他也坦言，這場比賽壓力比預期更大，「今天我相當緊張，壓力比平常更大，我知道這對我來說會是一場非常艱難的比賽，我很高興自己能克服這一關，我提議我和Roger來一場第106勝之戰！」

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

喬科維奇目前在溫布頓累積105場單打勝利，追平費德勒的男子歷史最多勝紀錄，若放眼男女單所有選手，則僅次於前WTA世界球后納芙拉蒂洛娃（Martina Navratilova）的120勝。

喬科維奇前一輪才打出強勢內容，直落3盤擊敗希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）展現爭冠氣勢，不過此役面對重砲型打法的林德克內希，戰況明顯更加艱難。

林德克內希即使前兩盤都失守，仍合計轟出35記致勝球，第3盤更趁喬科維奇狀態保守時強勢反擊。

林德克內希在第4盤後段持續以發球上網與底線重擊製造壓力，並在4比4保發局中化解危機，其中一分迫使喬科維奇一路退到底線，最後反拍出界，引爆中央球場觀眾起立鼓掌。

不過在關鍵搶7中，喬科維奇仍展現24座大滿貫冠軍的經驗與抗壓能力，他賽後談到勝負關鍵時表示，「最後來說，是一點運氣，加上一點技術，就我這邊而言，那幾乎是一個完美無瑕的搶7。」

「我做了所有能做的事，我認為我發球發得非常好，幾乎只是在搶7裡，比賽大部分時間，我覺得自己在發球上都很掙扎。」

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

喬科維奇也肯定對手表現，「但這也歸因於他的水準，他非常高，打出了一些不可思議的發球，所以他今天的表現值得大家掌聲鼓勵；這是一場真的很耗體力、非常接近的比賽，我很高興能克服它，有時候你就是必須找到贏球的方法，而我很高興自己今天做到了。」

這是喬科維奇與林德克內希生涯首次交手，最終由喬科維奇收下勝利；接下來他將在第4輪面對會外賽球員薩菲烏林（Roman Safiullin）。

關鍵字： 溫網、喬科維奇、費德勒

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