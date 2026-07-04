溫網／從會外賽殺進16強！薩菲烏林直落3巴西新星　賽後淚灑球場

▲Roman Safiullin溫網直落三橫掃Joao Fonseca。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

從會外賽一路殺進溫布頓男單第3輪，俄羅斯好手薩菲烏林（Roman Safiullin）在台灣時間3日晚上打出生涯重要一勝，他以6比3、6比3、6比3直落3擊敗巴西新星豐塞卡（Joao Fonseca），繼2023年後再度闖進溫網第4輪；賽後受訪時薩菲烏林一度情緒潰堤落淚，坦言半年前甚至不確定自己是否還能重返賽場。

薩菲烏林曾高居世界排名第36位，並在2023年溫網闖進男單8強，不過他在2025年美國網球公開賽後因傷提前結束賽季，今年來到溫布頓前，2026年仍尚未在ATP巡迴賽層級拿下任何勝場。

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即便如此，薩菲烏林本屆溫網從會外賽打起，成功突圍進入會內賽後，狀態持續升溫。

▲Roman Safiullin。（圖／路透）



他首輪面對盧布列夫（Andrey Rublev）時驚險化解2個賽末點完成逆轉，接著又鏖戰5盤擊敗范德贊舒普（Botic van de Zandschulp），如今再以直落3拍落豐塞卡，強勢挺進16強。

賽後場上訪問中，薩菲烏林難掩激動情緒，他哽咽表示，「美網之後，我不得不停下來治療傷勢，那段時間真的非常艱難，甚至在半年前，我都不知道自己是否還能回來。」他接著說，「我真的非常高興能夠回到這裡。」

雖然本屆溫網之前，薩菲烏林今年尚未在巡迴賽層級開胡，但他其實已在4月底至5月初連續拿下奧埃拉什與毛特豪森兩站ATP挑戰賽冠軍，逐步找回比賽感覺。

本週他以世界排名第132位身分參賽，如今靠著溫網這波強勢表現，即時排名已上升37名，來到第95位。

此役面對豐塞卡，薩菲烏林展現極高穩定性，全場比賽耗時2小時9分鐘，他不僅盤分一路壓制對手，更成功化解全部5個破發點，沒有讓豐塞卡取得任何破發機會，最終順利以直落3收下勝利。

薩菲烏林生涯在大滿貫的最佳成績，正是2023年溫網8強，當時他一路闖進半準決賽，最後敗給義大利名將辛納（Jannik Sinner）；根據ATP勝負指數統計，他目前在溫布頓的生涯戰績已提升至9勝3敗。

接下來，薩菲烏林將在16強戰面對7屆溫網冠軍喬科維奇（Novak Djokovic），爭奪重返溫網8強的門票。