陳俊秀揮棒誤擊捕手頭部急關心　陳世嘉笑說沒事：小暈像被打醒

▲陳俊秀（左）揮棒打到捕手陳世嘉（右）趕忙關心。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟陳俊秀揮擊內角球時，不慎揮棒打到台鋼雄鷹捕手陳世嘉頭部，當下讓陳俊秀相當緊張，不僅立刻上前確認狀況，日籍主審木內九二生也相當關心。

回憶當時情況，陳世嘉表示，「前輩蠻緊張的，但我是還好。被打到一定會先暈一下，剛好面罩也打下來擋到眼睛。」他說自己往後倒之後很快站起來，還一直跟大家說沒事，「前輩就一直問『還好嗎？還好嗎？』，還想叫我們防護員上來，但我一直說不用啦。」

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陳俊秀則坦言，當下真的很擔心，「我一開始以為是打到側面，因為那一下其實蠻大力的，很怕他會暈。」看到陳世嘉馬上站起來後，他仍持續提醒，「我就跟他說慢慢來、慢慢來。」陳俊秀表示，每位打者遇到這種情況都會很不好意思，「昨天那一下真的蠻大力的，很怕是直接打到頭。」

當時陳俊秀甚至主動呼喚台鋼防護員上前確認狀況，不過陳世嘉急著想回到場上，他笑說，「我一直說我可以比賽了，但前輩跟主審都叫我『慢慢來，緩一下，不要急。』」

隔天賽前，陳俊秀也再次關心陳世嘉狀況。他解釋，內角球揮棒時本來就比較容易發生類似情況，「內角球揮棒必須瀉力，所以身體一轉，就比較容易打到，捕手比較辛苦的地方就在這裡。」

曾經也擔任過捕手的陳俊秀對此特別有感，「有喔，很常被打（笑）。其實真的會暈，因為距離太近了，而且棒子有時候是從上往下打，真的很痛。」

談到捕手護具，陳世嘉表示，大學時期曾戴過全罩式頭盔，但因為太重，現在還是偏好半罩式，「半罩式比較輕鬆。」最後他還笑說，「小暈小暈，有種被打醒的感覺。」