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王柏融右腿不適今明缺陣　日籍防護員提大巨蛋問題：受傷前踩剎車

▲▼ 王柏融 。（圖／記者王真魚攝）

▲王柏融 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹主砲王柏融1日在大巨蛋盜壘時右大腿後側出現不適，雖然當下仍繼續留在場上，但6局上提前退場。球團日籍防護員城所竜一2日說明最新狀況，確認並非肌肉拉傷，而是肌肉過度緊繃，目前以恢復為優先。總教練洪一中則表示今明不會讓他上場。

王柏融1日在2局下敲安上壘後成功盜上二壘，但跑壘過程中明顯出現不適，不過仍持續留在場上，直到6局上才退場。總教練洪一中2日賽前表示，王柏融在第5局就反映不舒服，「他一說不舒服馬上就換人」，並透露剩下兩場比賽都不會先發出賽。另外，吳念庭與郭阜林近期也都有感冒症狀，吳念庭前一戰提前退場後，已前往就醫。

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台鋼日籍防護員城所竜一則進一步說明王柏融的狀況。他表示，王柏融不適的位置在右大腿後側，也就是腿後肌群，經過昨天與今天的評估後，「目前判斷並沒有肌肉拉傷。」

城所竜一指出，王柏融目前主要問題是肌肉處於過度緊繃狀態，「今天不只是比賽無法出場，就連練習都有點勉強。」因此球隊今天會以患部恢復為最優先考量，把訓練量降到最低，希望能朝著明天之後復出方向調整。

不過他也強調，目前評估「長期離隊的可能性很低」，球團不認為這是會導致長時間缺陣的傷勢，「我們會每天確認他的狀況，朝著能夠出賽的方向調整。」

談到受傷當下，城所竜一表示，確實是在盜壘時出現不適，「當下防護員就有立即確認，也評估還能繼續比賽。」不過之後每局中間都持續追蹤狀況，到第三次檢查時，發現肌肉緊繃情況有擴大跡象，因此與王柏融討論後決定提前退場。

他也提到，「這次其實不能算是真正受傷，而是在受傷前先踩煞車，避免進一步變嚴重。」此外，城所竜一也點出大巨蛋人工草皮對選手下半身負擔較大的問題。他表示，大巨蛋場地比其他球場更柔軟，「不只是柏融，其實很多選手都有反映。」他認為，如何在大巨蛋維持選手下半身狀態，將會是球隊未來長期要面對的重要課題。

關鍵字： 王柏融台鋼雄鷹肌肉緊繃大巨蛋運動傷害

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