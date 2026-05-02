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詹皇霸氣高喊：「我打敗時光老人了」　41歲仍是湖人系列賽總得分王

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人2日在季後賽首輪以4勝2敗淘汰休士頓火箭，順利晉級西區次輪準決賽。本系列賽湖人41歲天王球星詹姆斯（LeBron James）繳出場均23.2分、7.2籃板、8.3助攻的全面表現，此系列賽總得分139分、總助攻50次都是兩隊最高。賽後詹皇更是霸氣表示，「我把時光老人打得落花流水，他已經輸給我了！」

湖人今日在西區季後賽首輪G6一路壓制火箭，最終以98比78大勝順利晉級次輪賽事。詹姆斯生涯第42度贏得季後賽系列賽，高居史上第1名。

此戰詹皇出賽37分鐘，25投10中砍下28分、7籃板、8助攻，也是他個人季後賽「第157次」單場至少拿下25分、5籃板、5助攻，同樣高居史上首位。

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賽後受訪時，詹姆斯更霸氣喊話說道，「我正在把時光老人打得落花流水，他現在已經去找別人了，因為他已經輸給我，一切都結束了。」

詹皇的傲氣其來有自，此系列賽他的總得分139分、總助攻50次都居兩隊之冠，正負值「+20」則是兩隊第2名，總上場時間232分鐘高居第3名、43籃板排在第4名，8次抄截也排在兩隊球員的第6名。

除了詹姆斯表現出色外，湖人此系列賽贏球另一功臣則是日本「混血王子」八村壘，他在今日G6砍下21分、6籃板、2助攻、1阻攻，連同例行賽尾聲在內，已經連續11場比賽三分球命中率至少達到5成，季後賽首輪個人三分球命中率也高達58.6%。

▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

▲湖人詹姆斯率隊晉級季後賽次輪，笑稱打敗了時光老人。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽湖人詹姆斯詹皇LeBron James火箭八村壘

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