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騎士主帥：籃球之神不站在我們這邊　哈登近兩次G7生死戰場均8分

記者杜奕君／綜合報導

克服前3節多多達11分落後，將比賽在最後關頭逼入延長賽，克里夫蘭騎士卻在延長賽最後1.2秒，被多倫多暴龍巴瑞特（RJ Barrett）飆進超遠幸運「彈框」三分彈，騎士飲恨敗北，雙方將進入季後賽系列關鍵第7戰。賽後騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）直言，「籃球之神今晚不站在我們這邊！」

騎士此戰即便前3節處於11分雙位數落後，但末節仍奮力追分展現強大韌性，並在莫布里（Evan Mobley）關鍵兩分得手後，將比賽逼入延長。

延長賽多數時間騎士仍是領先一方，但暴龍靠著巴瑞特終場前1.2秒「彈框」超幸運三分球命中，最終2分險勝，也將系列賽扳成3比3，雙方確定將進入第7場生死鬥。

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騎士總教練亞特金森賽後無奈表示，「我覺得我們做了很多正確的事。我們按照要求搶下了籃板，我們得到了一些真正好的投籃機會，有時候就是命中與否的問題。我喜歡我們做的很多事情，有時候籃球之神就是不站在你這邊。」

亞特金斯也說，「暴龍開局很有衝擊力，狠狠地打擊了我們，但隨後我們展現了極大的韌性反擊回來。這就是典型的NBA季後賽籃球，第4和第5號種子球隊對決。我們有主場優勢，這就是你全年為之努力的原因，必須去爭取第7戰勝利。」

騎士G7雖然將回到主場出賽，但壞消息是陣中主力戰將「大鬍子」哈登（James Harden）G6雖有16分、9籃板、9助攻、2抄截的全面數據，但近兩次在季後賽G7都表現低迷，2023年季後賽G7只拿9分，去年則僅有7分。

且哈登生涯7次在「搶7大戰」生死戰的平均數據僅有19.3分，整體投籃命中率35%，三分球命中率更低到僅有22％。

▲哈登生涯在季後賽關鍵G7的表現都呈現低迷狀況。（圖／路透）

▲哈登生涯在季後賽關鍵G7的表現都呈現低迷狀況。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽騎士暴龍哈登亞特金森G7

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