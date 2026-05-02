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李灝宇三壘守備出色成一大亮點！但美記者點出打擊另有隱憂

▲▼底特律老虎隊的台灣旅美內野手李灝宇（Hao-Yu Lee）。（圖／路透社）

▲李灝宇。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

底特律老虎台灣時間2日以4比5不敵德州遊騎兵，戰績滑落至16勝17敗，賽後《Detroit News》記者保羅（Tony Paul）撰文分析球隊現況，點出此役「一好一壞」關鍵，其中台灣好手李灝宇的表現，被列為正面亮點。

保羅指出，李灝宇目前雖仍處於成長階段，但在大聯盟初期已逐漸展現適應能力，尤其在三壘守備端，多次完成穩定且具水準的防守處理，表現令人印象深刻。

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打擊方面，李灝宇在第4局2人出局時擊出帶打點安打，幫助球隊追近至3比4，當時也有來自台灣的父母、未婚妻在場見證，具備一定意義。

不過報導也點出，李灝宇仍有調整空間，包括第6局在滿球數後追打壞球遭三振，目前10場出賽累積10次三振，顯示在選球與揮棒控制上仍待精進。

儘管如此，保羅仍強調李灝宇已有進步跡象，例如能將打席纏鬥至滿球數，這在數周前尚未出現，顯示其適應能力正在提升，整體仍屬「持續發展中的球員」。

相較之下，報導也點出老虎目前最大隱憂來自先發輪值，雖然史庫柏（Tarik Skubal）與瓦德茲（Framber Valdez）維持穩定輸出，但後段輪值問題浮現。

韋蘭德（Justin Verlander）與麥茲（Casey Mize）因傷缺陣，而弗拉赫提（Jack Flaherty）近期表現低迷，已連續3場比賽未能投滿4局。

此外，弗拉赫提本季29局已出現25次保送，控球問題明顯，使輪值深度進一步吃緊，儘管蒙特羅（Keider Montero）暫時填補空缺，但球隊已不得不安排牛棚日應對賽程壓力。

關鍵字： MLB底特律老虎李灝宇

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